Яка Західна артилерія вже надійшла до України: повний перелік
Станом на 21 червня 2022 року Україна отримала шість типів Західної артилерії з натовським 155-мм калібром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністра оборони Олексія Рєзнікова.
За його словами, на сьогодні українська армія отримала:
- Самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 (виробництво в Німеччині)
- Буксирувані гаубиці M777 (США)
- Буксирувані гаубиці FH70 (Німеччина, Італія, Британія)
- Самохідні артилерійські установки M109 (США)
- Самохідні гаубиці AHS Krab (Польща)
- Самохідні артилерійські установки Caesar (Франція)
Panzerhaubitze 2000
Одна з найсучасніших САУ в світі, в її конструкції застосовано ствол 52 калібру, який забезпечує велику дальність стрільби. Має лоток для напівавтоматичного завантаження снаряда.
Далекобійність - від 30 до 50 кілометрів.
M777
Найлегша буксирувана гаубиця подібного типу. Має високі оперативні можливості: час розгортання становить 6 хвилин, розрахунок може зробити близько 5 пострілів в хвилину.
Далекобійність:
- Звичайними снарядами - 24,7 км
- Спеціальними снарядами - 40 км
FH70
Прийнята на озброєння в 1976 році. Напівавтоматична система завантаження працює при будь-якому куті піднесення ствола, скорострільність - до 6 пострілів на хвилину.
Далекобійність - від 24 до 30 км.
M109
Стандартна артилерійська установка армії США, має безліч модифікацій, оскільки виробляється з 1960-х.
Далекобійність - від 14,6 до 22 км.
AHS Krab
Гармата калібру 155 мм розміщена на люльці, має самопідсилений ствол з електроприводом. Зарядка напівавтоматична, детонатори ракет налаштовані електронним способом.
Далекобійність:
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Ефективна - 30 км
- Максимальна - 40 км
Caesar
Французька САУ має броньовану кабіну, яка забезпечує захист від куль калібру до 7,62 мм і осколків снарядів.
Далекобійність:
- Осколково-фугасний снаряд - 41 км
- Активно-реактивний снаряд - 46-49 км
- Далекобійний снаряд - до 54 км
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія теж передасть Україні кілька самохідних артилерійських установок.
За словами міністра оборони Британії Бена Уоллеса, на окремих напрямках Росія в артилерії перевершує Україну в 20 разів.
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