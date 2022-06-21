Яка Західна артилерія вже надійшла до України: повний перелік

Станом на 21 червня 2022 року Україна отримала шість типів Західної артилерії з натовським 155-мм калібром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністра оборони Олексія Рєзнікова.

За його словами, на сьогодні українська армія отримала:

Самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 (виробництво в Німеччині)

Буксирувані гаубиці M777 (США)

Буксирувані гаубиці FH70 (Німеччина, Італія, Британія)

Самохідні артилерійські установки M109 (США)

Самохідні гаубиці AHS Krab (Польща)

Самохідні артилерійські установки Caesar (Франція)

Panzerhaubitze 2000

Одна з найсучасніших САУ в світі, в її конструкції застосовано ствол 52 калібру, який забезпечує велику дальність стрільби. Має лоток для напівавтоматичного завантаження снаряда.

Далекобійність - від 30 до 50 кілометрів.

M777

Найлегша буксирувана гаубиця подібного типу. Має високі оперативні можливості: час розгортання становить 6 хвилин, розрахунок може зробити близько 5 пострілів в хвилину.

Далекобійність:

Звичайними снарядами - 24,7 км

Спеціальними снарядами - 40 км

FH70

Прийнята на озброєння в 1976 році. Напівавтоматична система завантаження працює при будь-якому куті піднесення ствола, скорострільність - до 6 пострілів на хвилину.

Далекобійність - від 24 до 30 км.

M109

Стандартна артилерійська установка армії США, має безліч модифікацій, оскільки виробляється з 1960-х.

Далекобійність - від 14,6 до 22 км.

AHS Krab

Гармата калібру 155 мм розміщена на люльці, має самопідсилений ствол з електроприводом. Зарядка напівавтоматична, детонатори ракет налаштовані електронним способом.

Далекобійність:

Ефективна - 30 км

Максимальна - 40 км

Caesar

Французька САУ має броньовану кабіну, яка забезпечує захист від куль калібру до 7,62 мм і осколків снарядів.

Далекобійність: