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Яка Західна артилерія вже надійшла до України: повний перелік

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Київ, Вівторок 21 червня 2022 16:44
Яка Західна артилерія вже надійшла до України: повний перелік Фото: німецькі Panzerhaubitze 2000 (BMVg_Bundeswehr)
Автор: Сергей Новиков

Станом на 21 червня 2022 року Україна отримала шість типів Західної артилерії з натовським 155-мм калібром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністра оборони Олексія Рєзнікова.

За його словами, на сьогодні українська армія отримала:

  • Самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 (виробництво в Німеччині)
  • Буксирувані гаубиці M777 (США)
  • Буксирувані гаубиці FH70 (Німеччина, Італія, Британія)
  • Самохідні артилерійські установки M109 (США)
  • Самохідні гаубиці AHS Krab (Польща)
  • Самохідні артилерійські установки Caesar (Франція)

Panzerhaubitze 2000

Одна з найсучасніших САУ в світі, в її конструкції застосовано ствол 52 калібру, який забезпечує велику дальність стрільби. Має лоток для напівавтоматичного завантаження снаряда.

Далекобійність - від 30 до 50 кілометрів.

M777

Найлегша буксирувана гаубиця подібного типу. Має високі оперативні можливості: час розгортання становить 6 хвилин, розрахунок може зробити близько 5 пострілів в хвилину.

Далекобійність:

  • Звичайними снарядами - 24,7 км
  • Спеціальними снарядами - 40 км

FH70

Прийнята на озброєння в 1976 році. Напівавтоматична система завантаження працює при будь-якому куті піднесення ствола, скорострільність - до 6 пострілів на хвилину.

Далекобійність - від 24 до 30 км.

M109

Стандартна артилерійська установка армії США, має безліч модифікацій, оскільки виробляється з 1960-х.

Далекобійність - від 14,6 до 22 км.

AHS Krab

Гармата калібру 155 мм розміщена на люльці, має самопідсилений ствол з електроприводом. Зарядка напівавтоматична, детонатори ракет налаштовані електронним способом.

Далекобійність:

  • Ефективна - 30 км

  • Максимальна - 40 км

Caesar

Французька САУ має броньовану кабіну, яка забезпечує захист від куль калібру до 7,62 мм і осколків снарядів.

Далекобійність:

  • Осколково-фугасний снаряд - 41 км
  • Активно-реактивний снаряд - 46-49 км
  • Далекобійний снаряд - до 54 км

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія теж передасть Україні кілька самохідних артилерійських установок.

За словами міністра оборони Британії Бена Уоллеса, на окремих напрямках Росія в артилерії перевершує Україну в 20 разів.

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