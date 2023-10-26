ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Десантники показали, как уничтожают оккупантов в посадках с помощью дронов

Украина, Четверг 26 октября 2023 15:45
UA EN RU
Десантники показали, как уничтожают оккупантов в посадках с помощью дронов Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины с помощью дронов-камикадзе и беспилотников Mavic уничтожают оккупантов, которые пытаются прятаться в посадках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Операторы дронов 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ежедневно уничтожают оккупантов на одном из самых горячих участков фронта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные используют для этого FPV-дроны и беспилотники Mavic со сбросами, которые "не позволяют врагу спрятаться ни в посадках, ни в норах".

"Те из оккупантов, кому все же повезет выжить, со страхом слушают воздух - когда в следующий раз по их душу с угрожающим жужжанием снова прилетит украинская месть", - добавили военные.

ВСУ уничтожают врага

Потери России в войне в Украине на четверг, 26 октября, составили 810 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 297 120 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 артсистем и 33 автомобильной техники.

Также украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 460 оккупантов, 49 единиц военной техники врага и два самоходных миномета "Тюльпан".

Ранее сообщалось, что бойцы Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" российских кафиров. Его стоимость превышает 10 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ