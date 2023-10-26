Десантники показали, як знищують окупантів у посадках за допомогою дронів

Сили оборони України за допомогою дронів-камікадзе і безпілотників Mavic знищують окупантів, які намагаються ховатися в посадках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Оператори дронів 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ щоденно нищать окупантів на одній з найгарячіших ділянок фронту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові використовують для цього FPV-дрони та безпілотники Mavic зі скидами, які "не дозволяють ворогу сховатися ні в посадках, ні в норах".

"Ті з окупантів, кому все ж пощастить вижити, зі страхом слухають повітря - коли наступного разу по їхню душу із загрозливим дзижчанням знову прилетить українська помста", - додали військові.

ЗСУ знищують ворога

Втрати Росії у війні в Україні на четвер, 26 жовтня склали 810 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 297 120 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 артсистем і 33 автомобільної техніки.

Також українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили 460 окупантів, 49 одиниць військової техніки ворога та два самохідні міномети "Тюльпан".

Раніше повідомлялось, що бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ знищили радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрілянини "Зоопарк-1" російських окупантів. Його вартість перевищує 10 мільйонів доларів.