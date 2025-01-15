Госстат показал, какие продукты в Украине подорожали за год в 2-3 раза

По данным статистического ведомства, в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года средние цены на капусту выросли в 3 раза (на 204,0%) до 34,0 гривен за килограмм.

Цены на морковь выросли в 2,5 раза (на 150,1%) до 28,6 гривен за килограмм.

Картофель подорожал в 2 раза (на 96,6%) до 29,7 гривен за килограмм.

Пачка масла 200 грамм подорожала на 38,0% до 102,2 гривен, подсолнечное масло на 22,9 % до 72,7 гривен за литр.

В то же время свинина подешевела на 4,6% до 184,8 гривен за килограмм, сало на 4,2% до 166,2 гривен за килограмм, сахар подешевел на 0,4% до 33,1 гривен за килограмм.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, годовая инфляция в Украине в декабре 2024 года составила 12,0%, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 14,1%

По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.

Отметим, за 2023 год в Украине больше всего подорожали мясо, молочные продукты, и картофель, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.