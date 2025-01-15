Держстат показав, які продукти в Україні подорожчали за рік у 2-3 рази

За даними статистичного відомства, у грудні 2024 року порівняно з груднем 2023 року середні ціни на капусту зросли в 3 рази (на 204,0%) до 34,0 гривень за кілограм.

Ціни на моркву зросли в 2,5 раза (на 150,1%) до 28,6 гривень за кілограм.

Картопля подорожчала в 2 рази (на 96,6%) до 29,7 гривень за кілограм.

Пачка масла 200 грам подорожчала на 38,0% до 102,2 гривень, соняшникова олія - на 22,9% до 72,7 гривень за літр.

Водночас свинина подешевшала на 4,6% до 184,8 гривень за кілограм, сало на 4,2% до 166,2 гривень за кілограм, цукор подешевшав на 0,4% до 33,1 гривень за кілограм.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, річна інфляція в Україні в грудні 2024 року становила 12,0%, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 14,1%.

За даними НБУ, продовольча інфляція стрімко прискорилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку й восени поточного року, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед на низці овочів і фруктів.

Зазначимо, за 2023 рік в Україні найбільше подорожчали м'ясо, молочні продукти та картопля, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба і сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.