Рост цен в Украине ускорился: НБУ оценил инфляцию свыше 10%

Фактическая потребительская инфляция в октябре ускорилась (до 9,7% г/г) и превысила траекторию прогноза НБУ. По оценкам НБУ, инфляция выросла также в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозор НБУ (ноябрь 2024 года).

НБУ не приводит цифр роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция превысила 10%.

Госстат обнародует официальную информацию 10 декабря.

Как отмечают в НБУ, фундаментальное инфляционное давление также усилилось в октябре. Базовая инфляция выросла до 8,3% г/г в результате быстрого удорожания обработанных продуктов питания под влиянием большей стоимости сырья, дальнейшего роста расходов бизнеса на э/э и оплаты труда, а также эффектов переноса девальвации в предыдущие периоды на цены.

Цены на продукты

По данным НБУ, в октябре продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.

Кроме того, из-за удорожания продовольственного сырья, а также дальнейшего увеличения производственных затрат предприятий на энергообеспечение и оплату труда быстрее росли цены на обработанные продукты питания.

Цены на непродовольственные товары и услуги

Цены на непродовольственные товары также ускорили рост, прежде всего, под влиянием курсового фактора в предыдущие периоды. "Это, вероятно, повлияло и на замедление понижения цен на одежду и обувь", - отметили в НБУ.

Несколько быстрее росли цены на услуги, в том числе по здравоохранению, связи и личному уходу из-за роста производственных затрат.

Цены на бензин

Рост цен на горючее в октябре замедлился. Предложение на рынке топлива и дальше оставалось значительным, несмотря на непродолжительное подорожание сырья в первой половине октября, сообщили в НБУ.

Административно регулируемые цены

Вместо этого стремительнее дорожали алкогольные и табачные изделия, в том числе под влиянием ослабления обменного курса гривны в предыдущие периоды и борьбы с теневой продукцией.

Увеличился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование.

По-прежнему административную инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения, добавили в НБУ.

Рост цен в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в октябре составил 1,8%. Годовая инфляция достигла 9,7%

В НБУ ожидают, что уже к концу года инфляция может превысить 10%, однако инфляция пойдет на убыль весной 2025 года, а в конце 2025 года составит 6,9%.