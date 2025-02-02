Госсекретарь Рубио посещает страны Центральной Америки: каковы цели поездки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что глава американской дипломатии посетит Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику.

В частности, в субботу, 1 февраля, Рубио прибыл с визитом в Панаму. Центральными темами встречи с должностными лицами страны станут миграция и обсуждение дальнейшей судьбы Панамского канала, который Трамп намерен вернуть под контроль США.

Панама также имеет решающее значение для усилий по сокращению потока мигрантов. Эта страна является домом для Дарьенской пропасти, коварных джунглей, соединяющих Южную и Центральную Америку. Переходы через нее служат барометром того, сколько мигрантов могут направляться к южной границе США. Количество людей, пересекающих этот проход, резко сократилось.

По данным Национальной миграционной службы Панамы, количество мигрантов, которые пересекли Панаму за первые 23 дня января 2025 года, уменьшилось на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ожидается, что во время визита Рубио также подчеркнет усилия по противодействию Китаю в регионе Центральной Америки.

Что касается миграции, то чиновники Трампа разрабатывают стратегию в отношении Латинской Америки, четко осознавая, что этот регион является неотъемлемой частью их агрессивной программы депортации.

Недавнее публичное противостояние между Трампом и президентом Колумбии Густавом Петром, длившееся менее суток, стало ключевой темой для обсуждения среди официальных лиц Трампа и позволяет понять, как администрация планирует подходить к своим отношениям с региональными союзниками.

"Мы должны работать со странами происхождения, чтобы остановить и сдержать дальнейшие потоки мигрантов, а также принять возвращение их граждан, находящихся в США нелегально", - написал Рубио в пятницу в газете Wall Street Journal.

Впрочем, как именно администрация планирует работать со своими партнерами в Западном полушарии, пока непонятно.

В регионе существуют десятки программ, которые оказались под влиянием внезапного и радикального приостановления иностранной помощи. Эти программы включают усилия по борьбе с наркотиками, что, как говорят, является приоритетом во время визита Рубио в Доминиканскую Республику.

Взаимодействие с Сальвадором

Одним из испытаний визита Рубио будет использование администрацией Трампа отношений с Сальвадором. Американские чиновники ведут переговоры с этой страной о заключении соглашения об убежище, которое позволит США отправлять искателей убежища, которые не являются сальвадорцами, в Сальвадор в поисках защиты.

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться во время встреч Рубио с президентом Сальвадора Наибом Букеле и другими официальными лицами.

"При первой администрации Трампа Сальвадор был одной из трех стран, которые имели Соглашение о безопасности третьей стороны с Соединенными Штатами, что также будет темой для обсуждения", - заявил специальный посланник Трампа в Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне.

США и Сальвадор также планируют обсудить возможность депортации подозреваемых членов банды Трен де Арагуа, которая происходит из Венесуэлы, в Сальвадор, где широкомасштабная и жестокая борьба Букеле с бандами вызвала восхищение у администрации Трампа.

Договор о репатриации с Коста-Рикой

Во время визита в Коста-Рику Рубио также попытается расширить усилия по репатриации.

"Одной из тем обсуждения будет программа репатриации с Коста-Рикой, чтобы помочь не только тем, кто приезжает из Южной Америки, но и тем, кто приезжает со всего мира, внеконтинентальным мигрантам, которые приезжают, и как они могут помочь репатриации таким образом", - сказал Клавер-Кароне.

Также планируется расширение дискуссий с Гватемалой о том, как продолжать поддерживать нас в вопросах миграции и, очевидно, противодействовать китайскому влиянию во всем регионе", - сказала Клавер-Кароне. Гватемала поддерживает дипломатические отношения с Тайванем, в то время как другие страны, такие как Сальвадор, этого не делают.