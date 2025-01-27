Колумбия вводит 25% пошлины на импорт из США в ответ на заявление Трампа

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что приказал министерству торговли страны повысить тарифы на импорт из США на 25%. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп объявил, что введет против Колумбии пошлины и ряд новых санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

"Мне сообщили, что вы вводите 50% пошлины на результаты нашего человеческого труда, которые ввозятся в Соединенные Штаты, и я делаю то же самое", - написал Петро в сети Х.

Трамп ввел меры против Колумбии

Напомним, в воскресенье 26 января, президент США Дональд Трамп объявил о новых мерах, направленных против Колумбии. Это произошло после того, как страна заблокировала посадку двух американских военных самолетов, в котором находились депортированные мигранты из Соединенных Штатов.

В частности, введены 25% пошлины (которые через неделю составят уже 50%), визовые санкции, запрет поездок должностных лиц Колумбии в США и не только.

Представители администрации Трампа, в том числе госсекретарь Марко Рубио, говорили, что депортационные рейсы первоначально были одобрены между странами, но президент Колумбии неожиданно отменил соглашение, когда самолеты уже были в воздухе. Петро указал в посте Х, что он возражает против использования военных самолетов для депортации, а также против того, как США относятся к колумбийским мигрантам.

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