Держсекретар Рубіо відвідує країни Центральної Америки: які завдання поїздки

Державний секретар США Марко Рубіо відправився з візитом до низки країн Центральної Америки. - Метою поїздки стане просування порядку денного президента Дональда Трампа "приділяючи більше уваги нашому власному сусідству".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що очільник американської дипломатії відвідає Панаму, Сальвадор, Коста-Ріку, Гватемалу та Домініканську Республіку.

Зокрема, у суботу, 1 лютого, Рубіо прибув із візитом до Панами. Центральними темами зустрічі з посадовцями країни стануть міграція та обговорення подальшої долі Панамського каналу, який Трамп має намір повернути під контроль США.

Панама також має вирішальне значення для зусиль зі скорочення потоку мігрантів. Ця країна є домом для Дар'єнської прірви, підступних джунглів, що з'єднують Південну і Центральну Америку. Переходи через неї слугують барометром того, скільки мігрантів можуть прямувати до південного кордону США. Кількість людей, які перетинають цей прохід, різко скоротилася.

За даними Національної міграційної служби Панами, кількість мігрантів, які перетнули Панаму за перші 23 дні січня 2025 року, зменшилася на 93% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Очікується, що під час візиту Рубіо також підкреслить зусилля з протидії Китаю в регіоні Центральної Америки.

Щодо міграції, то чиновники Трампа розробляють стратегію щодо Латинської Америки, чітко усвідомлюючи, що цей регіон є невід'ємною частиною їхньої агресивної програми депортації.

Нещодавнє публічне протистояння між Трампом і президентом Колумбії Густавом Петром, що тривало менше доби, стало ключовою темою для обговорення серед офіційних осіб Трампа і дає змогу зрозуміти, як адміністрація планує підходити до своїх відносин з регіональними союзниками.

"Ми повинні працювати з країнами походження, щоб зупинити і стримати подальші потоки мігрантів, а також прийняти повернення їхніх громадян, які перебувають у США нелегально", - написав Рубіо в п'ятницю в газеті Wall Street Journal.

Втім, як саме адміністрація планує працювати зі своїми партнерами в Західній півкулі, наразі незрозуміло.

У регіоні існують десятки програм, які опинилися під впливом раптового і радикального призупинення іноземної допомоги. Ці програми включають зусилля з боротьби з наркотиками, що, як кажуть, є пріоритетом під час візиту Рубіо до Домініканської Республіки.

Взаємодія з Сальвадором

Одним із випробувань візиту Рубіо буде використання адміністрацією Трампа відносин із Сальвадором. Американські чиновники ведуть переговори з цією країною про укладення угоди про притулок, яка дозволить США відправляти шукачів притулку, які не є сальвадорцями, до Сальвадору в пошуках захисту.

Очікується, що це питання буде обговорюватися під час зустрічей Рубіо з президентом Сальвадору Наїбом Букеле та іншими офіційними особами.

"За першої адміністрації Трампа Сальвадор був однією з трьох країн, які мали Угоду про безпеку третьої сторони зі Сполученими Штатами, що також буде темою для обговорення", - заявив спеціальний посланник Трампа в Латинській Америці Маурісіо Клавер-Кароне.

США і Сальвадор також планують обговорити можливість депортації підозрюваних членів банди Трен де Арагуа, яка походить з Венесуели, до Сальвадору, де широкомасштабна і жорстока боротьба Букеле з бандами викликала захоплення у адміністрації Трампа.

Договір про репатріацію з Коста-Рікою

Під час візиту до Коста-Ріки Рубіо також спробує розширити зусилля з репатріації.

"Однією з тем обговорення буде програма репатріації з Коста-Рікою, щоб допомогти не лише тим, хто приїжджає з Південної Америки, але й тим, хто приїжджає з усього світу, позаконтинентальним мігрантам, які приїжджають, і як вони можуть допомогти репатріації в такий спосіб", - сказав Клавер-Кароне.

Також планується розширення дискусій з Гватемалою про те, як продовжувати підтримувати нас у питаннях міграції і, очевидно, протидіяти китайському впливу в усьому регіоні", - сказала Клавер-Кароне. Гватемала підтримує дипломатичні відносини з Тайванем, в той час як інші країни, такі як Сальвадор, цього не роблять.