Госпереворот в Судане. Израиль предложил сторонам провести переговоры о прекращении огня

Власти Израиля предложил военным и силовикам Судана провести переговоры о прекращении огня в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian .

"С тех пор, как в стране (Судане, - ред.) начались боевые действия, Израиль действует по различным каналам, чтобы достичь прекращения огня, и прогресс, достигнутый за последние несколько дней в дискуссиях со сторонами, является очень многообещающим", - заявил министра иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Чиновник провел переговоры с генералами враждующих сторон.

В феврале Судан и Израиль объявили о заключении соглашения о нормализации отношений, подписание которого должно было последовать за передачей власти от военных гражданскому правительству в Хартуме.

Коэн выразил надежду, что работа по достижению спокойствия в Судане "позволит подписать историческое мирное соглашение".

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Добавим, что спустя несколько дней вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

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