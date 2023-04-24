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Держпереворот у Судані. Ізраїль запропонував сторонам провести переговори про припинення вогню

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Понеділок 24 квітня 2023 20:51
Держпереворот у Судані. Ізраїль запропонував сторонам провести переговори про припинення вогню Фото: міністр закордонних справ Ізраїлю Алі Коен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Ізраїлю запропонувала військовим і силовикам Судану провести переговори про припинення вогню в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

"Відтоді, як у країні (Судані, - ред.) розпочалися бойові дії, Ізраїль діє різними каналами, щоб досягти припинення вогню, і прогрес, досягнутий за останні кілька днів у дискусіях зі сторонами, є дуже багатообіцяючим", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

Чиновник провів переговори з генералами ворогуючих сторін.

У лютому Судан та Ізраїль оголосили про укладення угоди про нормалізацію відносин, підписання якої мало відбутися після передачі влади від військових цивільному уряду в Хартумі.

Коен висловив сподівання, що робота з досягнення спокою в Судані "дасть змогу підписати історичну мирну угоду".

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Додамо, що за кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

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