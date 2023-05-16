У Путина придумали новую цель войны: боятся "обстрелов" России

В Кремле заявили, что Россия будет продолжать войну против Украины. При этом там придумали очередную новую цель, теперь это якобы нужно агрессору, чтобы не допустить так называемых "обстрелов" территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова в комментарии прокремлевским СМИ.

Как пишут российские пропагандистские медиа, Пескова попросили прокомментировать так называемый "очередной обстрел Белгородской области", на что он и выдал очередную порцию бреда.

"Мы, естественно, решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было", - заявил прихвостень Путина.

Украина не атакует территорию РФ

Напомним, как ранее уже объяснял президент Владимир Зеленский, Украина не атакует территорию России, потому что не заинтересована в этом. Силы обороны сосредоточены на освобождении украинских территорий.

Добавим, как объяснял советник главы ОП Михаил Подоляк, украинцы не атакуют территории РФ, а вот стране-агрессору следует бояться именно своих партизан.

Как отметили в ОП, подобными обвинениями в сторону Украины Кремль хочет испугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну.

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