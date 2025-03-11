Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии продолжаются уже 5 часов: что известно на сейчас

Украинская и американская делегации продолжают переговоры в городе Джидда (Саудовская Аравия). Обсуждения длятся уже 5 часов.

РБК-Украина собрало все, что известно о переговорах по состоянию на сейчас.

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Начало переговоров

В 11:38 руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал у себя в Telegram, что переговоры между украинской и американской делегациями начались.

"Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и продолжительного мира", - отметил чуть позже руководитель ОП.

В обсуждениях со стороны Украины участвуют:

Ермак (возглавляет делегацию);

министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;

министр обороны Украины Рустем Умеров;

заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

В американскую делегацию вошли:

госсекретарь США Марко Рубио;

советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Первые заявления о переговорах

Примерно после трех часов обсуждений украинские и американские чиновники ушли на перерыв. Первый раунд переговоров завершился.

Уолтц в ответ на вопрос журналистов коротко рассказал о том, что переговоры между Украиной и США "продвигаются". Деталей он не раскрыл.

При этом Ермак у себя в Telegram написал, что работа в контексте переговоров "продолжается".

Фото: встреча Украины и США в Саудовской Аравии (t.me/ermaka2022)

Советница руководителя Офиса президента Дарья Заривна в свою очередь подчеркнула, что "все происходит конструктивно".

Что стороны говорили перед переговорами

Стоит напомнить, что перед началом переговоров как украинские, так и американские чиновники называл свои ожидания от встречи.

В частности, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отмечал, что американская сторона хочет обсудить с Украиной рамки мирного соглашения, а также условия для прекращения огня между украинскими и российскими солдатами.

В то же время Рубио выразил надежду, что в ходе встречи удастся решить вопрос с паузой американской военной помощи Украине.

При этом в МИД Украины подчеркивали, что в ходе встречи стороны обсудят две ключевые темы: путь к миру и двусторонние отношения Украины и США.

Стоит заметить, что в феврале американские чиновники встречались с российскими в Саудовской Аравии. Тогда их переговоры длились около 4,5 часа.