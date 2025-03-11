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Путин отказывается идти на компромисс по захваченным территориям Украины, - Bloomberg

Вторник 11 марта 2025 14:06
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Путин отказывается идти на компромисс по захваченным территориям Украины, - Bloomberg Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин не намерен идти на компромисс по требованиям о земле, миротворцах и нейтралитете Украины во время любых мирных переговоров. Это затрудняет усилия президента США Дональда Трампа по окончанию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на представителей служб безопасности, Путин выдвигает заведомо "максималистские" требования накануне переговоров о прекращении войны. Путин понимает, что такие условия будут неприемлемыми для украинцев и других европейцев. Это свидетельствует о том, что Путин готов продолжать воевать, если не добьется своего.

Такая оценка намерений Путина заставляет усомниться в том, что он серьезно настроен на переговоры о реалистичном и прочном мирном урегулировании с Украиной. Она также противоречит мнению президента США Дональда Трампа о том, что, по его мнению, Путин хочет мира.

"Честно говоря, мне становится все труднее иметь дело с Украиной", - сказал ранее Трамп.

Переговоры в Саудовской Аравии

Сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры между украинской и американской делегациями. Ранее Трамп заявлял, что ожидает положительных результатов от переговоров в Саудовской Аравии. При этом госсекретарь США Марко Рубио, заявил, что Украине придется уступить России захваченными с 2014 года территориями в рамках мирного соглашения.

Перед началом переговоров глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина стремится к миру и готова вести переговоры, чтобы прекратить войну, а также подходит к сегодняшним переговорам с официальными лицами США с "очень открытого" места.

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