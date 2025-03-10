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Трамп о встрече США и Украины в Саудовской Аравии: могут произойти большие события

Понедельник 10 марта 2025 09:05
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Трамп о встрече США и Украины в Саудовской Аравии: могут произойти большие события Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По его словам, он ожидает положительных результатов от переговоров между делегациями США и Украины, которые должны состояться в Саудовской Аравии 11 марта. Во время встречи делегации должны определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны.

"Я считаю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", - заявил Трамп.

Кроме этого на встрече будет обсуждаться соглашение о добыче полезных ископаемых, которое позволит США получить доступ к редкоземельным ресурсам Украины.

"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, однако я хочу, чтобы они хотели мира... Они не продемонстрировали это в той степени, в которой должны", - сказал Трамп.

Прекращение помощи США и переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, недавно Штаты официально заявили о прекращении предоставления военной помощи и об обмене разведывательными данными с Украиной. Вероятной причиной этому стала перепалка президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

Впоследствии Трамп заявил, что не верит в то, что Украина может выжить даже при возобновлении военной поддержки США и активно лоббирует прекращение войны.

Также известно, что сегодня Зеленский прибудет с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Там запланирована встреча делегаций Украины и США во время которой стороны будут обсуждать возобновление помощи Киеву.

По данным телеканала NBC News, американские официальные лица заявили, что соглашения по полезным ископаемым будет недостаточно для Трампа, чтобы возобновить помощь и обмен разведданными.

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