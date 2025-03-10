Трамп о встрече США и Украины в Саудовской Аравии: могут произойти большие события

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По его словам, он ожидает положительных результатов от переговоров между делегациями США и Украины, которые должны состояться в Саудовской Аравии 11 марта. Во время встречи делегации должны определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны.

"Я считаю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", - заявил Трамп.

Кроме этого на встрече будет обсуждаться соглашение о добыче полезных ископаемых, которое позволит США получить доступ к редкоземельным ресурсам Украины.

"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, однако я хочу, чтобы они хотели мира... Они не продемонстрировали это в той степени, в которой должны", - сказал Трамп.

Прекращение помощи США и переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, недавно Штаты официально заявили о прекращении предоставления военной помощи и об обмене разведывательными данными с Украиной. Вероятной причиной этому стала перепалка президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

Впоследствии Трамп заявил, что не верит в то, что Украина может выжить даже при возобновлении военной поддержки США и активно лоббирует прекращение войны.