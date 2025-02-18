Переговоры в Саудовской Аравии: все подробности встречи США и России

В Саудовской Аравии сегодня, 18 февраля проходит встреча делегаций США и РФ в частности для обсуждения вопроса урегулирования войны в Украине. Утром переговоры стартовали.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно о встрече в Эр-Рияде и что предшествовало переговорам США и РФ.

Переговоры США-Россия начались: что известно

Переговорщики со стороны Вашингтона, которые уже со вчера находятся в Саудовской Аравии, а именно: госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, уже провели ряд встреч. Они в частности встретились с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом.

Среди тем вчерашних переговоров между Саудовской Аравией и США были вопросы укрепления двустороннего партнерства, ситуация на Ближнем Востоке.

После чего администрация США официально подтвердила, что Рубио, Уолтц и Уиткофф во вторник встречаются с российской делегацией, включающей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и представителя Путина Юрия Ушакова, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, накануне предстоящей встречи по Украине между Трампом и Путиным.

10:11 РФ считает, что "прогресс" в переговорах с США возможен в ближайшие 2-3 месяца.

Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, России и США "надо перейти к совместным проектам, в том числе в Арктике". Он обвинил бывшую администрацию Байдена в "отсутствии стремления понять обеспокоенность РФ". Мол "сейчас США готовы выслушать и понять позицию России".

В 09:31 российские прокремлевские СМИ написали, что переговоры делегаций США и РФ в столице Саудовской Аравии начались.

Что заявила накануне Москва

Как пишет The Washington Post, в приоритеты Москвы в переговорах с Вашингтоном по урегулированию войны в Украине, вероятно, войдет отмена некоторых санкций против РФ, в том числе против чиновников, некоторых крупных бизнесменов, а также ограничения в сфере энергетики.

Издание ссылается на неназванного российского ученого, близкого к высокопоставленным российским дипломатам. Он сказал WP, что российский диктатор Владимир Путин мог бы считать это "частью компромисса", чтобы "продемонстрировать свою готовность не идти дальше" и не захватывать больше украинской территории.

При этом гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который вошел в состав российской делегации на встрече с американскими чиновниками в Эр-Риярде во вторник, заявил накануне CNN, что отмена санкций не будет темой переговоров в Эр-Рияде.

"Очень важно навести мосты. Я считаю, что американо-российские отношения очень важны для мира", - сказал он.

Несмотря на то, что переговоры между США и Россией по войне в Украине должны начаться во вторник, Дмитриев вчера заявил, что якобы "уже встретился с несколькими членами команды Трампа в Эр-Рияде".

"Все, что я могу сказать, это то, что они (администрация Трампа - ред.) прекрасно решают проблемы. И я считаю, что президент Трамп прекрасно решает проблемы", - заявил он.

По словам Дмитриева, американские переговорщики якобы пока не дали прямых обещаний российской стороне.

"Я думаю, обещание такое: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества", - добавил он.

Отметим, что как писало информагентство Bloomberg, Дмитриев был выбран Кремлем одним из переговорщиков, чтобы тот "сосредоточился на восстановлении экономических связей между США и Россией". Так как сам Дмитриев, финансист, который получил образование в Стэнфорде и Гарварде и имеет связи с семьей Путина.

СМИ писали, что Дмитриев имеет широкий круг контактов в международной деловой среде на Ближнем Востоке, в частности в Саудовской Аравии. Также он участвовал в переговорах об обмене американского учителя Марка Фогеля, осужденного в России по обвинению в контрабанде наркотиков.

Какова позиция Вашингтона

Как пишет The Washington Post, одним из главных приоритетов российской делегации в Эр-Рияде, вероятно, станет восстановление дипломатических каналов, которые были ограничены после вторжения РФ в Украину, пишет WP. Издание напоминает, что с октября 2024 года в США нет посла России.

В свою очередь представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что цель встречи - "понять, можно ли двигаться вперед" в направлении более содержательных переговоров по Украине при посредничестве США.

В Кремле же характеризуют запланированные переговоры с США шире. Прес-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил, что переговоры якобы будут сосредоточены на "восстановлении всего комплекса американо-российских отношений".

СМИ обращают внимание, что для Лаврова, который представляет российскую делегацию, это будет первая с 2022 года встреча с американским госсекретарем. Поскольку последний раз с ним разговаривал госсекретарь США в январе 2022 года. Тогда эту должность занимал Энтони Блинкен. Стороны обсуждались вопросы европейской безопасности и снижения напряжения вокруг Украины, спровоцированного Россией.

Однако безуспешно, через месяц россияне начали свое полномасштабное вторжение в Украину. После чего высшие должностные лица тогдашней администрации Джо Байдена в основном избегали переговоров со своими российскими коллегами, хотя Блинкен и Лавров имели короткую встречу в Индии в 2023 году на саммите G20.

Однако теперь россияне встречаются с новой администрацией Дональда Трампа, который недавно отправлял своего спецпредставителя Уиткоффа в Москву встретиться с Путиным, чтобы поспособствовать освобождению американского пленного в России, что и в итоге произошло.

Западные СМИ также обращают внимание, что с Лавровым в Эр-Рияде будет давний помощник Путина Юрий Ушаков. Ему, вероятно, диктатор поручил подготовить "новый курс для двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном" и заложить основу для возможной встречи Путина с Трампом.

Что этому предшествовало

Напомним, что переговоры в Эр-Рияде между Вашингтоном и Москвой проходят через несколько дней после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники набросились на ЕС с критикой. При этом спецпредставитель Трампа Кит Келлог дал понять Европе, что она физически не будет присутствовать за столом переговоров.

Как писало РБК-Украина в своем материале по итогам событий на Мюнхенской конференции, по сути, месседж Келлога звучал так: вы, европейцы, уже пытались договориться, сделали Минские соглашения - и мы все видим, к чему это привело; поэтому теперь договариваться будем мы, американцы, и покажем всем, как это надо делать.

При этом сами европейцы отвергают подобные упреки, а также подчеркивают важность не допустить уступок перед россиянами еще перед началом переговоров. Сама же Украина заявляет, что за столом переговоров по урегулированию должна быть как Европа, так и обязательно США.

Однако некоторые политики взволнованы заявлениями американских чиновников о том, что не следует рассчитывать на возвращение Украины к границам 2014 года. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет назвал на недавнем "Рамштайн" подобный сценарий нереалистичным и отверг возможность членства Украины в НАТО.

Также в Европе высказывали опасения, что США якобы будут договариваться за столом с россиянами без Украины. Но официальные представители администрации Трампа объясняют, что этого не произойдет.

Мол, сначала Вашингтон должен провести двусторонние переговоры с Москвой, а затем с Киевом, чтобы услышать позицию обеих сторон и представить все это Трампу. А совместный раунд переговоров между Украиной, Россией и США, как писало издание NBC со ссылкой на двух американских чиновников, состоится по итогам этих двусторонних треков.