В США закрыли центр, разоблачавший пропаганду России, Ирана и Китая
Руководство Государственного департамента США ликвидировало Центр, который разоблачал пропаганду авторитарных режимов. Его назвали "угрозой для свободы слова".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио на сайте Госдепартамента.
Руководитель ведомства отметил, что в течение последнего десятилетия "американцев оговаривали, увольняли, обвиняли и даже сажали в тюрьму за то, что они просто выражали свое мнение", и добавил, что "сегодня это закончится".
"Я объявляю о закрытии отдела Государственного департамента по противодействию иностранным информационным манипуляциям и вмешательству (R/FIMI), ранее известного как Центр глобального взаимодействия (GEC). Он стоил налогоплательщикам более 50 миллионов долларов в год и активно замалчивал и цензурировал голоса американцев, которым они должны были служить", - написал Рубио.
Исполнительный директор Фонда "За свободу онлайн" Майк Бенц сообщил, что Госдепартамент 16 апреля отправил в отпуск всех 30 штатных сотрудников остатков R/FIMI, ликвидировал все 50 штатных должностей и направил в Конгресс сообщение о прекращении существования R/FIMI и его финансирования в размере 65 миллионов долларов.
Центр глобального взаимодействия (GEC) был сформирован в 2016 году. Он занимался противодействием иностранной пропаганде и дезинформации, в частности со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
Сокращение иностранной помощи
Администрация президента США Дональда Трампа массово сокращает ведомства и программы, занимающиеся внешнеполитическими вопросами.
В частности, недавно Госдепартамент отменил 139 грантов на общую сумму 214 млн долларов. Большая часть из них занималась пропагандой в сфере СМИ в странах бывшего СССР и странах с авторитарными режимами.
Ранее Трамп приостановил на 90 дней всю финансовую помощь за рубежом. Это привело к прекращению деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). Ведомство реорганизуют, часть его полномочий отойдет к Госдепартаменту.
Кроме того, США могут закрыть большое количество посольств во многих странах мира.
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