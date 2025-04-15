США могут закрыть десятки посольств по всему миру

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность обратиться к Конгрессу с просьбой сократить бюджеты Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) почти наполовину. Это происходит в рамках усилий по резкому сокращению государственных расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоІітісо .

Предложение на 2026 финансовый год предусматривает выделение 28,4 миллиарда долларов на Государственный департамент и USAID, по сравнению с 54,4 миллиарда долларов в принятом бюджете на 2025 финансовый год.

Предложение предусматривает ликвидацию или существенное сокращение многочисленных программ, в том числе тех, которые способствуют развитию демократии, поддерживают образовательные и культурные обмены, помогают многонациональным институтам, борются с наркоторговлей и решают проблемы здравоохранения за рубежом.

По словам двух источников агентства, администрация рассматривает возможность закрытия до трех десятков американских дипломатических представительств по всему миру в рамках масштабных усилий по сокращению дипломатического бюджета. Это касается посольств США на юге Африки и в Сахеле, консульств в Европе и нескольких посольств в Океании.

В бюджетном документе также указано, что около 2,1 миллиарда долларов будет выделено на новую программу под названием "Фонд возможностей "Америка превыше всего" (America First Opportunities Fund). В документе не уточняется, что именно будет предусматривать эта программа.

Неизвестно, насколько далеко зайдет это предложение, отмечает издание. Не исключено, что госсекретарь Марко Рубио будет настаивать - несмотря на требования Бюджетного управления - на сохранении некоторых программ.