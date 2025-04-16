У Трампа отменили миллионные гранты на демократию для ряда постсоветских стран

Соединенные Штаты заблокировали программы в сфере СМИ, демократии и борьбы с дезинформацией в нескольких постсоветских странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Free Beacon и страницу Департамента эффективности правительства США (DOGE) в соцсети Х.

Отмечается, что Государственный департамент США прекратил финансирование иностранных инициатив на общую сумму 214 млн долларов, отменив 139 грантов, которые финансировались налогоплательщиками.

DOGE провел дополнительный обзор остальных грантовых программ иностранной помощи после того, как в конце февраля Госдепартамент завершил свой первичный обзор иностранного финансирования.

Хотя во время первичного обзора, Департамент обнаружил иностранные гранты на сумму 60 млрд долларов, подлежащих отмене, дополнительная проверка DOGE обнаружила существенное количество грантовых программ, которые остаются несовместимыми с политикой администрации, особенно тех, которые касаются "программ о пропаганде в сфере СМИ".

В частности, под сокращение финансирования попали Беларусь, Молдова и ряд других постсоветских стран.

Так, были отменены следующие программы:

- 750 тысяч долларов на "повышение устойчивости и адаптации гражданского общества" в Кыргызстане;

- 2 млн долларов на "продвижение демократической культуры" в Армении;

- 2,5 млн долларов на "продвижение критического гражданского участия" в Узбекистане;

- 2 млн долларов на "расширение устойчивости и вовлеченности написания новостей" в Молдове;

- 2,4 млн долларов за "реагирование на дезинформацию с помощью креативного контента в Беларуси".

Госсекретарь Марко Рубио подписал указ о сокращении указанных программ вечером в понедельник, 14 апреля. Их реализация началась со вторника, 15 апреля.