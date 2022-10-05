ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дуда допустил размещение в Польше ядерного оружия

Новина українською →
Варшава, Среда 05 октября 2022 13:35
Дуда допустил размещение в Польше ядерного оружия Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Польша обсуждает с США возможное размещение ядерного оружия в рамках Программы совместного использования ядерной энергии НАТО.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Gazeta Polska.

Он напомнил, что Польша не является ядерным государством, но является членом НАТО. Поэтому страна может получить ядерное оружие в ближайшем будущем.

По словам Дуды, потенциально всегда есть возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии. Польша уже провела переговоры с представителями США.

"Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли США такую ​​возможность. Тема открыта", - заявил президент.

Отметим, Nuclear sharing - это концепция НАТО по сдерживанию ядерной политики. Так, страны, не имеющие ядерного оружия, могут с другими членами альянса планировать его использование.

Напомним, ранее в США допустили, что Россия может ударить по аэропортам Польши.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ядерное оружие Польша Соединенные Штаты Америки НАТО
NEWS
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты пытаются удержать Сватово: карты боев на утро
DAILY
Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: До осени следующего года война будет продолжаться