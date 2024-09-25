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США завтра объявят пакет помощи Украине более чем на 8 млрд долларов, - Reuters

США, Среда 25 сентября 2024 22:52
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США завтра объявят пакет помощи Украине более чем на 8 млрд долларов, - Reuters Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

США планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 8 миллиардов долларов. Это может произойти завтра, 26 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным анонимных источников издания, администрация президента США Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить ей использовать 5,6 миллиарда долларов военной помощи Украине до 30 сентября - конца федерального финансового года.

В то же время ещё одна часть помощи будет касаться выделения 2,4 млрд долларов в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины", которая позволяет администрации покупать оружие для Украины у компаний, а не брать его из американских вооружённых запасов.

Добавим, на сегодняшнем брифинге для прессы заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина получит всю помощь, которая была предусмотрена до конца каденции президента США Джо Байдена.

"Я пока не имею официальных объявлений по этому поводу, но могу вам сказать, что мы стремимся обеспечить, чтобы Украина получила ресурсы, одобренные Конгрессом", - сказала она.

Визит Зеленского в США

Напомним, на этой неделе украинский президент начал официальный визит в Штаты. Ранее Зеленский заявлял, что в рамках визита представит собственный "план победы" Украины, тесно связанный с военной помощью США.

По его словам, данный план содержит ряд решений уже до конца этого года.

Детальнее о визите украинского президента читайте в отдельном материале РБК-Украина "Зеленский начал рабочий визит в США: осенью решится, что будет в этой войне".

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
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