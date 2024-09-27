ua en ru
Пт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Британии ожидают, что решение по снятию ограничений на удары по РФ будет до начала зимы

Нью-Йорк, Пятница 27 сентября 2024 11:00
UA EN RU
В Британии ожидают, что решение по снятию ограничений на удары по РФ будет до начала зимы Фото: министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми рассчитывает, что решение по снятию ограничений с Украины для ударов по России будет принято до начала зимы. Он отметил, что сейчас Запад должен продемонстрировать смелость и преданность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года", - заявил Лемми.

Он отметил, что, по данным британской разведки, ситуация для российского диктатора Владимира Путина станет гораздо сложнее уже в следующем году. При этом британский министр отметил успехи Украины.

"На самом деле, именно сейчас тот момент, ведь мы переходим с осени в зимний период, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность", - считает глава МИД Британии.

Призывы к Байдену

Сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с президентом Владимиром Зеленским призвал президента США Джо Байдена разрешить Украине бить вглубь территории РФ предоставленным дальнобойным оружием.

"Президент Зеленский заявляет, что хочет закончить эту войну из-за переговоров. Единственный способ посадить РФ за стол - это ударить их сильнее, чем мы бьем по ним сегодня", - сказал сенатор, которого цитирует "Радио Свобода".

По словам Грэма, отмена ограничений на применение оружия является главным запросом Зеленского. При этом сенатор заявил, что если Украина приступит к реализации своего плана победы и сможет бить вглубь РФ, то война в следующем году может завершиться победой Украины.

"Итак, президент Байден, я знаю, вы хотите, чтобы Украина победила. Вы должны разрешить президенту Зеленскому реализовать этот план. У него есть план. У него есть конкретные военные цели. Если он сможет начать выполнять этот план, это дает нам лучшую надежду в завершение этой войны в 2025 году", - подчеркнул Грэм.

Ограничение использования оружия

Украина призывает партнеров разрешить использовать предоставленное дальнобойное оружие для ударов по военным объектам внутри России. Речь идет о США и Британии, передавших Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS.

Этот вопрос активно обсуждается между партнерами. Президент Украины Владимир Зеленский призывает не затягивать с решением.

Западные СМИ сообщало, что США и Британия якобы уже приняли соответствующее решение, но не объявляют его. Однако Зеленский отмечает, что Украина не применяла западное дальнобойное оружие на территории РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Великобритания Война в Украине Война России против Украины
NEWS
В Кривом Роге удар по управлению полиции, есть пострадавшие, поиски людей продолжаются
В Кривом Роге удар по управлению полиции, есть пострадавшие, поиски людей продолжаются
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине