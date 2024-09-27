В Британии ожидают, что решение по снятию ограничений на удары по РФ будет до начала зимы

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми рассчитывает, что решение по снятию ограничений с Украины для ударов по России будет принято до начала зимы. Он отметил, что сейчас Запад должен продемонстрировать смелость и преданность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025-го года", - заявил Лемми.

Он отметил, что, по данным британской разведки, ситуация для российского диктатора Владимира Путина станет гораздо сложнее уже в следующем году. При этом британский министр отметил успехи Украины.

"На самом деле, именно сейчас тот момент, ведь мы переходим с осени в зимний период, когда Запад должен продемонстрировать свою смелость и абсолютную преданность", - считает глава МИД Британии.

Призывы к Байдену

Сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с президентом Владимиром Зеленским призвал президента США Джо Байдена разрешить Украине бить вглубь территории РФ предоставленным дальнобойным оружием.

"Президент Зеленский заявляет, что хочет закончить эту войну из-за переговоров. Единственный способ посадить РФ за стол - это ударить их сильнее, чем мы бьем по ним сегодня", - сказал сенатор, которого цитирует "Радио Свобода".

По словам Грэма, отмена ограничений на применение оружия является главным запросом Зеленского. При этом сенатор заявил, что если Украина приступит к реализации своего плана победы и сможет бить вглубь РФ, то война в следующем году может завершиться победой Украины.

"Итак, президент Байден, я знаю, вы хотите, чтобы Украина победила. Вы должны разрешить президенту Зеленскому реализовать этот план. У него есть план. У него есть конкретные военные цели. Если он сможет начать выполнять этот план, это дает нам лучшую надежду в завершение этой войны в 2025 году", - подчеркнул Грэм.