Для ATACMS уже поздно. Зеленский объяснил, почему Украине срочно нужна дальнобойность

Украина не может просто говорить о возможности использовать ракеты ATACMS, поскольку уже поздно. РФ оттягивает цели вглубь страны, поэтому Украине нужно дальнобойное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами.

Он отметил, что Украина просила дальнобойное оружие, поскольку россияне наступают исключительно по одной методике - уничтожают все управляемые авиабомбами. Поэтому украинским защитникам приходится отходить, оккупанты артиллерией добивают и разрушают позиции, а затем захватывают их.

"Сегодня мы не можем говорить о просто возможности использовать нам ATACMS. Почему? Потому что поздно. Они передвигают самолеты на другие аэродромы. Подготовили площадки для своего оружия, что-то оттащили на 300+ километров. Да, много тактических вещей есть на этом расстоянии, и нам нужно дальнобойное оружие. Но они многое перетащили туда. Потому и нужно говорить сегодня о серьезных решениях", - заявил Зеленский.

Стратегия партнеров по поставке оружия

Президент отметил, что в России есть 30 ключевых советских заводов, производящих то или иное оружие и технику. Они увеличивают производство, обходя санкции. Тем временем в Европе около 42 завода.

"Россия производила в этом 2024 году меньше, чем производит Европа. А Украина получила меньше, чем у России. То есть Европа запустила весь свой организм, производит в полтора раза больше, чем Россия, а Украина получила меньше, чем у России", - сказал глава страны.

Он отметил, что Украине в 2024 году нужны быстрые решения, потому что потом будет труднее, поскольку на полную будут работать эти 30 российских заводов. Они, вероятно, будут производить столько же или больше, чем производящая Европа.

"А у России будет больше уже 25-го года. Мы смотрим на Северную Корею, на Иран, которые тоже активно производят и дают России оружие. Это все очень опасно и ведет к поляризации мира", - добавил президент.

Дальнобойность для Украины

"У нас есть дальнобойное оружие. Но не в том количестве, которое нам нужно, скажем так. Но, тем не менее, этот пакет у нас есть - Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Но ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России, по любым целям, на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации", - сказал Зеленский.

По мнению президента, партнеры не дают разрешение на применение дальнобойного оружия, потому что боятся эскалации.

"Многие разные факторы, кто-то о чем-то говорит, кто-то с кем-то договаривается, для кого-то это действительно эскалация. Думаю, Байден сегодня действительно получает информацию от своего окружения, что может быть эскалация. Но, и это важно, не все его окружение так считает. И это уже достижение, что не все его окружение так считает", - объяснил глава государства.