В Госдепе США отказались назвать страны, которые согласились оплатить оружие для Украины

В Государственном департаменте США отказались раскрыть, какие страны НАТО согласились оплатить американское оружие для Украины.
Пре это сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.
"Мы сказали, что этим будет заниматься НАТО, и, конечно, они будут иметь возможность потом перемещать оружие в другие страны. И я не буду обсуждать то, о чем мы могли или не могли договориться, или дипломатически обсудить", - отметила Брюс.
По словам спикера, она "далека от возможности обсуждать то, о чем может говорить руководство НАТО".
Напомним, США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран.
Так, Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.
Сделать свой вклад уже согласились несколько стран, в частности Швеция, Дания и Германия.
В то же время к инициативе не присоединятся Венгрия, Чехия, Италия и Франция.
По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.
Как сообщали СМИ, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.