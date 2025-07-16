У Держдепі США відмовилися назвати країни, які погодилися оплатити зброю для України

У Державному департаменті США відмовилися розкрити, які країни НАТО погодилися оплатити американську зброю для України.
Пре це повідомляє РБК-Україна з посилання на брифінг речниці Держдепу США Теммі Брюс.
"Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити", - зазначила Брюс.
За словами речниці, вона "далека від змоги обговорювати те, про що може говорити керівництво НАТО".
Нагадаємо, США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.
Так, Україна отримає американську зброю на 10 млрд доларів. Її у США куплять країни Європи.
Зробити свій внесок вже погодилися декілька країн, зокрема Швеція, Данія та Німеччина.
Водночас до ініціативи не приєднаються Угорщина, Чехія, Італія та Франція.
За словами генсека НАТО Марка Рютте, у рамках угоди Україна може отримати величезну кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.
Як повідомляли ЗМІ, США не будуть напряму постачати зброю Україні. Планується, що це зроблять країни НАТО зі своїх запасів, а потім замінять озброєння.
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