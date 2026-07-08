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В Киеве горят склады и здание: все о ночной атаке РФ

01:23 08.07.2026 Ср
2 мин
Что известно о первых последствиях атаки на Киев?
aimg Эдуард Ткач
В Киеве горят склады и здание: все о ночной атаке РФ Фото: в городе зафиксированы пожары (DSNS.GOV.UA)
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Россияне в ночь на 8 июля атаковали Киев баллистикой. В результате вражеского обстрела в столице уже зафиксированы последствия.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на данный момент.

Главное:

  • первые взрывы прогремели до объявления тревоги;
  • враг бил по городу баллистикой;
  • последствия зафиксированы в двух районах;
  • известно о двух пострадавших.

Чем и когда избивали русские

В ночь на 8 июля примерно в 00:30 в Киеве раздалась громкая серия взрывов . Однако на данный момент воздушной тревоги или официальных предупреждений об угрозе атаки не было .

Через несколько минут в городе все же раздалась тревога, а Воздушные силы ВСУ и местные власти проинформировали о баллистической атаке на город .

Впоследствии позже, в 00:53, в Киеве снова раздались взрывы . Жителей столицы предупреждали о повторных запусках ракет.

Первые последствия обстрела

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что по состоянию на данный момент последствия атаки зафиксированы в двух районах - Деснянском и Святошинском .

Подробнее по каждому из них - ниже.

Деснянский район

В этом районе зафиксировано попадание российской ракеты, в результате чего горят складские помещения.

Святошинский район

Здесь, по словам Кличко, возникло возгорание в нежилом здании.

Пострадавшие

По данным местных властей, по состоянию на 01:45 в Киеве двое пострадавших. Один из них госпитализирован.

Обстрелы Киева

Напомним, что последний комбинированный удар по Киеву произошел в ночь на 6 июля. Той ночью оккупанты били по столице баллистикой, дронами и крылатыми ракетами.

В результате обстрела последствия были зафиксированы в нескольких районах - Подольском, Дарницком, Оболонском и Голосеевском. В частности, были полуразрушенны жилые дома, нежилые здания и не только. Во вторник, 7 июля, поисково-спасательные работы были завершены.

Под удар также попала и область, а именно населенный пункт Вышневое. В результате происшествия, на данный момент известно о почти 300 поврежденных домов.

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