В Киеве горят склады и здание: все о ночной атаке РФ

Россияне в ночь на 8 июля атаковали Киев баллистикой. В результате вражеского обстрела в столице уже зафиксированы последствия.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на данный момент.

Главное:

первые взрывы прогремели до объявления тревоги;

враг бил по городу баллистикой;

последствия зафиксированы в двух районах;

известно о двух пострадавших.

Чем и когда избивали русские

В ночь на 8 июля примерно в 00:30 в Киеве раздалась громкая серия взрывов . Однако на данный момент воздушной тревоги или официальных предупреждений об угрозе атаки не было .

Через несколько минут в городе все же раздалась тревога, а Воздушные силы ВСУ и местные власти проинформировали о баллистической атаке на город .

Впоследствии позже, в 00:53, в Киеве снова раздались взрывы . Жителей столицы предупреждали о повторных запусках ракет.

Первые последствия обстрела

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что по состоянию на данный момент последствия атаки зафиксированы в двух районах - Деснянском и Святошинском .

Подробнее по каждому из них - ниже.

Деснянский район

В этом районе зафиксировано попадание российской ракеты, в результате чего горят складские помещения.

Святошинский район

Здесь, по словам Кличко, возникло возгорание в нежилом здании.

Пострадавшие

По данным местных властей, по состоянию на 01:45 в Киеве двое пострадавших. Один из них госпитализирован.