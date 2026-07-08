В Киеве горят склады и здание: все о ночной атаке РФ
Россияне в ночь на 8 июля атаковали Киев баллистикой. В результате вражеского обстрела в столице уже зафиксированы последствия.
РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на данный момент.
Главное:
- первые взрывы прогремели до объявления тревоги;
- враг бил по городу баллистикой;
- последствия зафиксированы в двух районах;
- известно о двух пострадавших.
Чем и когда избивали русские
В ночь на 8 июля примерно в 00:30 в Киеве раздалась громкая серия взрывов . Однако на данный момент воздушной тревоги или официальных предупреждений об угрозе атаки не было .
Через несколько минут в городе все же раздалась тревога, а Воздушные силы ВСУ и местные власти проинформировали о баллистической атаке на город .
Впоследствии позже, в 00:53, в Киеве снова раздались взрывы . Жителей столицы предупреждали о повторных запусках ракет.
Первые последствия обстрела
Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что по состоянию на данный момент последствия атаки зафиксированы в двух районах - Деснянском и Святошинском .
Подробнее по каждому из них - ниже.
Деснянский район
В этом районе зафиксировано попадание российской ракеты, в результате чего горят складские помещения.
Святошинский район
Здесь, по словам Кличко, возникло возгорание в нежилом здании.
Пострадавшие
По данным местных властей, по состоянию на 01:45 в Киеве двое пострадавших. Один из них госпитализирован.
Обстрелы Киева
Напомним, что последний комбинированный удар по Киеву произошел в ночь на 6 июля. Той ночью оккупанты били по столице баллистикой, дронами и крылатыми ракетами.
В результате обстрела последствия были зафиксированы в нескольких районах - Подольском, Дарницком, Оболонском и Голосеевском. В частности, были полуразрушенны жилые дома, нежилые здания и не только. Во вторник, 7 июля, поисково-спасательные работы были завершены.
Под удар также попала и область, а именно населенный пункт Вышневое. В результате происшествия, на данный момент известно о почти 300 поврежденных домов.