ua en ru
Ср, 08 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Встреча Зеленского и Трампа Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Киев с утра атакуют дроны, есть жертвы и разрушения: все подробности

19:39 08.07.2026 Ср
2 мин
В столице едва успели ликвидировать пожары после ночной атаки, как Россия снова запустила дроны
aimg Мария Науменко
Киев с утра атакуют дроны, есть жертвы и разрушения: все подробности Фото: спасатели работают на месте российской атаки на Киев (facebook.com/DSNSKyiv)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

С утра 8 июля Киев находится под новой волной дроновых атак, которые уже унесли жизни людей и повлекли за собой разрушение.

РБК-Украина собрала все, что известно о последствиях российской атаки на Киев по состоянию на данный момент.

Что известно о погибших и пострадавших

По данным мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 18:42 в столице погибли три человека, еще 14 пострадали в результате атаки российских дронов.

Девять раненых госпитализировали, среди них - 17-летний парень . Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Также среди раненых есть двое медиков .

Во время разведки в многоэтажке спасатели эвакуировали ребенка с резаными ранами лица и передали медикам.

Удары в Деснянском районе

Около 12:00 российский БПЛА упал и взорвался у газораспределительной станции в Деснянском районе, сообщил Кличко.

Впоследствии, около 13:40 еще один беспилотник упал на трехэтажное нежилое здание возле рынка.

По словам начальника КМВА Тимура Ткаченко, в 14:41 было известно об одном погибшем человеке и шести раненых.

Около 16:00 спасатели деблокировали тело еще одной жертвы.

Попадание в многоэтажку

Около 17:30 , по информации Кличко, дрон попал в 25-этажный жилой дом на уровне 16-го этажа. В многоэтажке произошел пожар.

В 17:58 Ткаченко сообщил, что спасатели спасли ребенка с резаными ранами лица и передали его медикам.

Напомним, в ночь на 8 июля россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Первые взрывы прогремели еще до официального объявления воздушной тревоги.

Последствия удара были зафиксированы в Деснянском и Святошинском районах. В Деснянском районе загорелись склады, в Святошинском – нежилое здание.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Российская Федерация Украина Дрони
Новости
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: все подробности
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: все подробности
Аналитика
Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"