Киев с утра атакуют дроны, есть жертвы и разрушения: все подробности
С утра 8 июля Киев находится под новой волной дроновых атак, которые уже унесли жизни людей и повлекли за собой разрушение.
РБК-Украина собрала все, что известно о последствиях российской атаки на Киев по состоянию на данный момент.
Что известно о погибших и пострадавших
По данным мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 18:42 в столице погибли три человека, еще 14 пострадали в результате атаки российских дронов.
Девять раненых госпитализировали, среди них - 17-летний парень . Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Также среди раненых есть двое медиков .
Во время разведки в многоэтажке спасатели эвакуировали ребенка с резаными ранами лица и передали медикам.
Удары в Деснянском районе
Около 12:00 российский БПЛА упал и взорвался у газораспределительной станции в Деснянском районе, сообщил Кличко.
Впоследствии, около 13:40 еще один беспилотник упал на трехэтажное нежилое здание возле рынка.
По словам начальника КМВА Тимура Ткаченко, в 14:41 было известно об одном погибшем человеке и шести раненых.
Около 16:00 спасатели деблокировали тело еще одной жертвы.
Попадание в многоэтажку
Около 17:30 , по информации Кличко, дрон попал в 25-этажный жилой дом на уровне 16-го этажа. В многоэтажке произошел пожар.
В 17:58 Ткаченко сообщил, что спасатели спасли ребенка с резаными ранами лица и передали его медикам.
Напомним, в ночь на 8 июля россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Первые взрывы прогремели еще до официального объявления воздушной тревоги.
Последствия удара были зафиксированы в Деснянском и Святошинском районах. В Деснянском районе загорелись склады, в Святошинском – нежилое здание.