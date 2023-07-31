Переговоры о мире, но без РФ. Главное о саммите в Саудовской Аравии и зачем он Украине

На этой неделе в Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры по Украине. Как ожидается, помимо западных союзников в них примут участие делегации развивающихся стран, а главной темой станет украинская формула мира.

Дата, место и состав участников

О саммите в Саудовской Аравии первой сообщила американская газета The Wall Street Journal. По ее данным, встреча пройдет 5 и 6 августа в Джидде - втором по величине городе и экономической столице Саудовской Аравии.

Как ожидается, участие в мирных переговорах по Украине примут высокопоставленные чиновники из 30 стран.

"Это происходит на фоне растущей борьбы между Кремлем и западными сторонниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых занимают нейтральную позицию в отношении войны в Украине", - пишет WSJ.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что на саммит приедут представители ведущих стран Европейского союза, США, а также Индии, Бразилии, Турции и ЮАР. Накануне в министерстве иностранных дел Чехии подтвердили, что встреча пройдет в Джидде, и Прага определяется с уровнем представительства со своей стороны. А сегодня в МИД Ирана заявили о поддержке мирных инициатив Саудовской Аравии.

Как заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, саммит планируется на уровне советников лидеров стран-участниц.

Что будут обсуждать в Джидде

По словам того же Ермака, участники саммита будут обсуждать реализацию украинской формулы мира.

"Мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах формулы мира, реализация которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире", - отметил глава ОП.

Фото: Андрей Ермак говорит, что саммите в Джидде будут обсуждать украинскую формулу мира (Виталий Носач/РБК-Украина)

Он также подчеркнул, что каждый пункт этой формулы в разных форматах обсуждается с представителями более 50 стран. Украинская сторона настаивает, что именно ее план должен быть взят за основу, но в процессе консультаций готова учитывать любые мнения, которые не противоречат ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН.

Ермак обращает внимание на то, что для реализации формулы мира используется трехфазная структура:

первая фаза - встречи с послами, посвященные подробному рассмотрению каждого из пунктов формулы мира

вторая фаза - Украина инициирует встречи советников по нацбезопасности для поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации мирного плана

третьей фазой станет учредительный Глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы пройти до конца года.

Главное о формуле мира

Украинский президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 шагов еще в ноябре 2022 года. В целом план предусматривает вывод российских войск из Украины и возмещение нанесенного ущерба.

Десять пунктов формулы мира:

радиационная и ядерная безопасность (немедленное возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины)

продовольственная безопасность (бесперебойная работа зерновой сделки с расширением на все черноморские порты)

энергетическая безопасность (ограничение цен на российские энергоресурсы и защита украинских объектов средствами ПВО/ПРО)

освобождение всех пленных и депортированных

соблюдение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины

вывод российских войск и прекращение боевых действий

возвращение справедливости (создание Спецтрибунала по российским преступлениями и возмещение ущерба)

противодействие экоциду

недопущение эскалации (предоставление Украине гарантий безопасности)

фиксация окончания войны (подписание многостороннего мирного договора)

Украинская формула мира нашла поддержку среди партнеров и союзников Украины. В частности, за ее реализацию выступают Европейский союз, его участники такие как Германия, Франция, Италия, Польша, Финляндия и страны Балтии, а также Великобритания, США, Канада, Япония и ряд других государств.

Отметим, резолюция в поддержку формулы мира выносилась на голосование Генеральной ассамблеи ООН в феврале 2022 года. Тогда ее поддержала 141 страна, еще 32 воздержались - Армения, Китай, Индия, Иран, Казахстан и другие.

Против формулы Зеленского ожидаемо выступила Российская Федерация и ее сателлиты - Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия, Никарагуа и Мали.

Не новый формат

Как отмечает Андрей Ермак, саммит в Джидде не является новым форматом, поскольку первую встречу на уровне советников по вопросам нацбезопасности 25 июня принимал Копенгаген.

Тогда сообщалось о переговорах с политическими советниками из более чем 10 стран. На них, кроме самой Украины, присутствовали представители Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.

На следующий день в западных СМИ появилась информация о том, что это была не просто встреча, а по сути мирная конференция. И участие Индии, Бразилии и ЮАР говорит о том, что главная цель состояла в изучении поддержки стран Глобального Юга, которые до сих пор остаются нейтральными или осторожными в отношении войны России против Украины.

Фото: первая встреча в таком формате прошла в Копенгагене еще 25 июня (t.me/ermaka2022)

Тогда же немецкий телеканал ARD отметил, что официальные переговоры могли состояться в июле. Но судя по всему августовский саммит в Джидде и станет той самой официальной частью.

Как пишет WSJ, на встрече в Копенгагене был заметен существенный разрыв во взглядах на мирный план между Украиной и большинством развивающихся стран. В частности, представители Киева подталкивали их поддержать формулу Зеленского. Но данная группа дала понять, что открыта к обсуждению общих принципов, но не подпишется под формулой мира.

"На саммите не будет России, которая избегает серьезных разговоров о мире и придерживается максималистских требований по любому урегулированию. Это происходит по мере того, как война, похоже, зашла в тупик", - пишет издание.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что Кремль будет внимательно следить за встречей, хотя пока и не понимает, "какие цели ставятся и о чем будет идти речь". Он также подчеркивает, что никаких предпосылок для переговоров с Украиной пока нет.

Тем не менее саммит в Джидде, утверждает WSJ, способен еще больше консолидировать международную поддержку Украины, поскольку многие из участников до сих пор придерживаются нейтралитета.

В то же время украинские и западные официальные лица надеются, что все это в итоге приведет к Глобальному саммиту в конце года, который станет кульминацией мирных усилий. На нем мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению российско-украинской войны. Как ожидается, они станут основой для будущих переговоров Украины с Россией.

Почему именно Саудовская Аравия

Издание WSJ со ссылкой на западных дипломатов пишет, что Саудовская Аравия была выбрана в качестве места проведения саммита, чтобы привлечь представителей Китая. Несмотря на наличие альтернативного "мирного плана" Пекин не был представлен на встрече в Копенгагене. Участие его делегации в саммите в Джидде пока не ожидается, но и не исключается.

Агентство Associated Press подчеркивает, что Саудовская Аравия, которая в последние годы заметно укрепила свои связи с Россией, традиционно проводит осторожную внешнюю политику.

Отметим, в мае 2023-го президент Украины Владимир Зеленский посетил саммит Лиги арабских государств в Джидде, на котором обратился с призывом поддержать формулу миру. Саудовский министр иностранных дел по итогам визита отметил, что его страна выбрала активный нейтралитет.

Власти подчеркивали, что нейтральная позиция уже помогла провести обмены пленными меду Украиной и Россией. А наследный принц Мухаммед бин Салман заявил о поддержке международных мирных усилий и готовности выступить посредником.

Исходя из этого, очевидно, что предстоящий саммит поможет повысить международный авторитет бин Салмана, который стремится достичь разрядки в отношениях с Ираном и мира в многолетней войне в Йемене.

Фото: наследный принц Мухаммед бин Салман пытается за счет саммита поднять международный авторитет Саудовской Аравии (president.gov.ua)

Отметим, недавно стало известно, что Саудовская Аравия и Турция тайно сотрудничают в вопросе возвращения украинских детей, похищенных Россией. По данным Financial Times, в Украине и РФ составляются соответствующие списки.

"Чрезвычайно чувствительные переговоры, которые продолжаются уже несколько месяцев, указывают, что третьи стороны все еще ищут пути достижения компромиссов между Украиной и Россией в надежде, что они могут стать каналами для потенциальных мирных переговоров, направленных на прекращение войны", - писало FT.

Саудовская Аравия также поднимала этот вопрос на встрече с представителями стран G20. По словам собеседника газеты, поскольку вопрос очень чувствителен и "никто никому не доверяет", необходим независимый посредник, которым вполне может стать Эр-Рияд.

Саммит на фоне переговоров о гарантиях безопасности для Украины

На этой неделе также начнутся переговоры о гарантиях безопасности для Украины. В первую очередь, с Соединенными Штатами.

"Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. Эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности", - заявил на днях глава Офиса президента Андрей Ермак.

Это является продолжением декларации стран G7, согласованной на полях саммита НАТО в Вильнюсе, который прошел в середине июля. По словам Ермака, к документу присоединились более 10 других участников. На сегодня украинская сторона работает двусторонними соглашениями с каждым из партнеров.

Гарантии безопасности будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства со стороны союзников. Они позволят обеспечить победу Украины прямо сейчас, а также сдерживать российскую агрессию в будущем. Речь идет об обязательствах в предоставлении военной и финансовой поддержки, а также о санкциях и наказании Российской Федерации за агрессивную войну.

На данный момент нет информации о том, где и как именно начнутся переговоры. Но очевидно, что саудовская площадка могла бы стать удобной для старта обсуждения гарантий безопасности как с США, так и с другими партнерами.