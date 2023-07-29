Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине без участия РФ, - WSJ

Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне в Украине. При этом в них не будет принимать участие Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Переговоры пройдут между западными странами, Украиной и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию.

Дипломаты, участвующих в обсуждении, сообщили изданию, что переговоры по Украине состояться 5 и 6 августа в Джидду. Туда прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран.

"Это происходит на фоне растущей борьбы между Кремлем и западными сторонниками Украины за поддержку крупных развивающихся стран, многие из которых занимают нейтральную позицию в отношении войны на Украине", - говорится в материале.

Издание сообщает, что Украина и западные официальные лица надеются, что кульминацией этих усилий станет мирный саммит в конце этого года.

Ожидается, что на саммите будет подписан документ с общими принципами разрешения войны в Украине, которые после дадут старт будущим мирным переговорам с Россией.

На саммите этого года не будет участвовать Россия, которая избегает любых серьезных разговоров о мире и придерживается максималистских требований любого урегулирования войны.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение, одобренное Советом национальной безопасности и обороны, запрещающее любые переговоры с Путиным.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что двери для диалога с Россией в настоящее время закрыты. Он напомнил о простых условиях, которые Украина ставит для завершения конфликта.

При этом Зеленский допустил, что российский диктатор захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма.

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