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Госдеп заявил о снятии переговоров по ядерной сделки с Ираном из-за поддержки РФ

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Вашингтон, Четверг 05 января 2023 01:59
Госдеп заявил о снятии переговоров по ядерной сделки с Ираном из-за поддержки РФ Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

США сняли с повестки своих отношений с Ираном восстановление ядерной сделки и поставили в ее главу противодействие военно-техническому сотрудничеству с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Госдепа США Неда Прайса.

Иран поставляет беспилотники России для боевых действий в Украине.

"СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) уже несколько месяцев как нет в повестке. Во главе нашей повестки делать все, что мы можем, чтобы поддержать всеобщие права народа Ирана и противодействовать растущему сотрудничеству в сфере безопасности между Ираном и Россией", - сказал Прайс.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км. Украинский МИД предупредил Иран о последствиях в случае принятия решения о помощи РФ.

Кроме того, военный эксперт заявил, что Иран может сомневаться в передаче ракет России, поскольку не хочет стать полным изгоем на рынке.

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