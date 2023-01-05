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Держдеп заявив про зняття переговорів щодо ядерної угоди з Іраном через підтримку РФ

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Вашингтон, Четвер 05 січня 2023 01:59
Держдеп заявив про зняття переговорів щодо ядерної угоди з Іраном через підтримку РФ Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

США зняли з порядку денного своїх відносин з Іраном відновлення ядерної угоди і поставили в її голову протидію військово-технічній співпраці з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Держдепу США Неда Прайса.

Іран постачає безпілотники Росії для бойових дій в Україні.

"СВПД (Спільного всеосяжного плану дій) вже кілька місяців як немає на порядку денному. На чолі нашого порядку денного робити все, що ми можемо, щоб підтримати загальні права народу Ірану і протидіяти співробітництву, що зростає, у сфері безпеки між Іраном і Росією", - сказав Прайс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км. Українське МЗС попередило Іран про наслідки у разі ухвалення рішення про допомогу РФ.

Крім того, військовий експерт заявив, що Іран може сумніватися у передачі ракет Росії, оскільки не хоче стати повним ізгоєм на ринку.

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Іран Ядерна угода
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