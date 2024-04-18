Госдеп США призвал Грузию не принимать скандальный закон об иноагентах

По его словам, США глубоко разочарованы решением парламента Грузии продвигать инспирированное Кремлем законодательство об "иностранном влиянии".

"Как заявили в ЕС, принятие этого закона может поставить под угрозу прогресс Грузии на пути в ЕС. Мы вместе с нашими европейскими союзниками призываем Грузию не принимать законодательство, противоречащее желаниям подавляющего большинства граждан Грузии - стремлению полностью интегрироваться в ЕС", - подчеркнул Миллер.

Спикер отметил, что Грузия имеет активное гражданское общество, которое служит своим гражданам и работает над улучшением экономики страны.

"В случае принятия, предложенное законодательство может ограничить свободу выражения взглядов, стигматизировать организации, предоставляющие эти блага гражданам Грузии, и препятствовать независимым медиа, работающим над обеспечением доступа грузин к высококачественной информации. Такое законодательство, инспирированное Кремлем, является неприемлемым, если целью является содействие прозрачности. Мы призываем все стороны защитить право на мирные протесты", - подчеркнул он.