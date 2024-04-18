Держдеп США закликав Грузію не ухвалювати скандальний закон про іноагентів

За його словами, США глибоко розчаровані рішенням парламенту Грузії просувати інспіроване Кремлем законодавство про "іноземний вплив".

"Як заявили в ЄС, ухвалення цього закону може поставити під загрозу прогрес Грузії на шляху до ЄС. Ми разом із нашими європейськими союзниками закликаємо Грузію не приймати законодавство, яке суперечить бажанням переважної більшості громадян Грузії - прагненню повністю інтегруватися в ЄС", - наголосив Міллер.

Речник зазначив, що Грузія має активне громадянське суспільство, яке служить своїм громадянам і працює над покращенням економіки країни.

"У разі ухвалення, запропоноване законодавство може обмежити свободу вираження поглядів, стигматизувати організації, які надають ці блага громадянам Грузії, і перешкоджати незалежним медіа, які працюють над забезпеченням доступу грузинів до високоякісної інформації. Таке законодавство, інспіроване Кремлем, є неприйнятним, якщо метою є сприяння прозорості. Ми закликаємо всі сторони захистити право на мирні протести", - наголосив він.