Держдеп США закликав Грузію не ухвалювати скандальний закон про іноагентів

Державний департамент США закликав Грузію не ухвалювати скандальний законопроект "Про прозорість іноземного впливу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держдепу США Метью Міллера, опублікованому на сайті відомства.
За його словами, США глибоко розчаровані рішенням парламенту Грузії просувати інспіроване Кремлем законодавство про "іноземний вплив".
"Як заявили в ЄС, ухвалення цього закону може поставити під загрозу прогрес Грузії на шляху до ЄС. Ми разом із нашими європейськими союзниками закликаємо Грузію не приймати законодавство, яке суперечить бажанням переважної більшості громадян Грузії - прагненню повністю інтегруватися в ЄС", - наголосив Міллер.
Речник зазначив, що Грузія має активне громадянське суспільство, яке служить своїм громадянам і працює над покращенням економіки країни.
"У разі ухвалення, запропоноване законодавство може обмежити свободу вираження поглядів, стигматизувати організації, які надають ці блага громадянам Грузії, і перешкоджати незалежним медіа, які працюють над забезпеченням доступу грузинів до високоякісної інформації. Таке законодавство, інспіроване Кремлем, є неприйнятним, якщо метою є сприяння прозорості. Ми закликаємо всі сторони захистити право на мирні протести", - наголосив він.
Нагадаємо, 17 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноземних агентів, що викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.
Схожий закон існує в Росії й активно використовується для придушення незгодних із діями влади.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відразу ж заявила, що ветує закон, якщо його схвалить парламент.
А мітингувальники в Тбілісі проти ухвалення закону про іноагентів вимагали зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе.
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