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Госдеп США призвал Грузию не принимать скандальный закон об иноагентах

США, Четверг 18 апреля 2024 19:10
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Госдеп США призвал Грузию не принимать скандальный закон об иноагентах Фото: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Государственный департамент США призвал Грузию не принимать скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Мэтью Миллера, опубликованном на сайте ведомства.

По его словам, США глубоко разочарованы решением парламента Грузии продвигать инспирированное Кремлем законодательство об "иностранном влиянии".

"Как заявили в ЕС, принятие этого закона может поставить под угрозу прогресс Грузии на пути в ЕС. Мы вместе с нашими европейскими союзниками призываем Грузию не принимать законодательство, противоречащее желаниям подавляющего большинства граждан Грузии - стремлению полностью интегрироваться в ЕС", - подчеркнул Миллер.

Спикер отметил, что Грузия имеет активное гражданское общество, которое служит своим гражданам и работает над улучшением экономики страны.

"В случае принятия, предложенное законодательство может ограничить свободу выражения взглядов, стигматизировать организации, предоставляющие эти блага гражданам Грузии, и препятствовать независимым медиа, работающим над обеспечением доступа грузин к высококачественной информации. Такое законодательство, инспирированное Кремлем, является неприемлемым, если целью является содействие прозрачности. Мы призываем все стороны защитить право на мирные протесты", - подчеркнул он.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об иностранных агентах, вызвавший массовые протесты в стране. Документ поддержали 83 депутата, против не голосовал никто.

Сходный закон существует в России и активно используется для подавления несогласных с действиями власти.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу же заявила, что ветирует закон, если его одобрит парламент.

Днем ранее в Тбилиси силовики возле парламента начали разгонять протестующих против законопроекта об иноагентах.

А митингующие в Тбилиси против принятия закона об иноагентах требовали встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

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