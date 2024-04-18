Госдеп США призвал Грузию не принимать скандальный закон об иноагентах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Мэтью Миллера, опубликованном на сайте ведомства.

По его словам, США глубоко разочарованы решением парламента Грузии продвигать инспирированное Кремлем законодательство об "иностранном влиянии".

"Как заявили в ЕС, принятие этого закона может поставить под угрозу прогресс Грузии на пути в ЕС. Мы вместе с нашими европейскими союзниками призываем Грузию не принимать законодательство, противоречащее желаниям подавляющего большинства граждан Грузии - стремлению полностью интегрироваться в ЕС", - подчеркнул Миллер.

Спикер отметил, что Грузия имеет активное гражданское общество, которое служит своим гражданам и работает над улучшением экономики страны.

"В случае принятия, предложенное законодательство может ограничить свободу выражения взглядов, стигматизировать организации, предоставляющие эти блага гражданам Грузии, и препятствовать независимым медиа, работающим над обеспечением доступа грузин к высококачественной информации. Такое законодательство, инспирированное Кремлем, является неприемлемым, если целью является содействие прозрачности. Мы призываем все стороны защитить право на мирные протесты", - подчеркнул он.