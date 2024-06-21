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Госдеп: США обсуждают варианты помощи оборонной промышленности Украины

Киев, Пятница 21 июня 2024 20:05
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Госдеп: США обсуждают варианты помощи оборонной промышленности Украины Фото: США хотят помочь украинскому ОПК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Роман Кот

В Соединенных Штатах Америки обсуждают, как можно продолжать помощь оборонной промышленности Украины.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс.

Басс напомнил, что сейчас противовоздушная оборона является главным приоритетом для Украины и в Вашингтоне сосредоточены на этом. Но американская поддержка не ограничивается только этим вопросом.

"Мы ведем серьезный и интенсивный разговор о том, как мы можем продолжать помогать украинской промышленности производить здесь, в Украине то, что вам нужно для защиты", - добавил заместитель госсекретаря США.

Что предшествовало

Напомним, в феврале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что за 2023 год украинская оборонная промышленность выросла в шесть раз.

По его словам, ОПК состоит из 500 предприятий, которые занимаются не только производством, но и ремонтом, а также обслуживанием вооружения, которое есть у Украины.

Также Украина уже производит оружие совместно с оборонными компаниями стран Запада. Президент Владимир Зеленский уже обсуждал начало такого производства с американскими компаниями.

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