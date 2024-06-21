Держдеп: США обговорюють варіанти допомоги оборонній промисловості України
У Сполучених Штатах Америки обговорюють як можна продовжувати допомогу оборонній промисловості України.
Як передає кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу у Києві заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс.
Басс нагадав, що зараз протиповітряна оборона є головним пріоритетом для України і у Вашингтоні зосереджені на цьому. Але американська підтримка не обмежується лише цим питанням.
"Ми ведемо серйозну та інтенсивну розмову про те, як ми можемо продовжувати допомагати українській промисловості виробляти тут, в Україні те, що вам потрібно для захисту", - додав заступник держсекретаря США.
Що передувало
Нагадаємо, у лютому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що за 2023 рік українська оборонна промисловість зросла у шість разів.
За його словами, ОПК складається з 500 підприємств, які займаються не лише виробництвом, а й ремонтом, а також обслуговуванням озброєння, яке має Україна.
Також Україна вже виробляє зброю спільно із оборонними компаніями країн Заходу. Президент Володимир Зеленський вже обговорював початок такого виробництва з американськими компаніями.
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