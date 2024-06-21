Держдеп: США обговорюють варіанти допомоги оборонній промисловості України

У Сполучених Штатах Америки обговорюють як можна продовжувати допомогу оборонній промисловості України.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу у Києві заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс.

Басс нагадав, що зараз протиповітряна оборона є головним пріоритетом для України і у Вашингтоні зосереджені на цьому. Але американська підтримка не обмежується лише цим питанням. "Ми ведемо серйозну та інтенсивну розмову про те, як ми можемо продовжувати допомагати українській промисловості виробляти тут, в Україні те, що вам потрібно для захисту", - додав заступник держсекретаря США.