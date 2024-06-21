ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Держдеп: США обговорюють варіанти допомоги оборонній промисловості України

Київ, П'ятниця 21 червня 2024 20:05
UA EN RU
Держдеп: США обговорюють варіанти допомоги оборонній промисловості України Фото: США хочуть допомогти українському ОПК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

У Сполучених Штатах Америки обговорюють як можна продовжувати допомогу оборонній промисловості України.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу у Києві заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс.

Басс нагадав, що зараз протиповітряна оборона є головним пріоритетом для України і у Вашингтоні зосереджені на цьому. Але американська підтримка не обмежується лише цим питанням.

"Ми ведемо серйозну та інтенсивну розмову про те, як ми можемо продовжувати допомагати українській промисловості виробляти тут, в Україні те, що вам потрібно для захисту", - додав заступник держсекретаря США.

Що передувало

Нагадаємо, у лютому міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що за 2023 рік українська оборонна промисловість зросла у шість разів.

За його словами, ОПК складається з 500 підприємств, які займаються не лише виробництвом, а й ремонтом, а також обслуговуванням озброєння, яке має Україна.

Також Україна вже виробляє зброю спільно із оборонними компаніями країн Заходу. Президент Володимир Зеленський вже обговорював початок такого виробництва з американськими компаніями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ОПК Допомога Україні Війна в Україні
NEWS
Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа
Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України