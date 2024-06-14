Байден не позволяет ВСУ бить американским оружием по глубокому тылу России, - ISW
Президент США Джо Байден снова высказался против того, чтобы позволить Вооруженным силам Украины наносить удары из американского оружия по военным целям в оперативных зонах или глубоком тылу России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Глава Белого дома признал, что "имеет смысл" позволить украинским войскам наносить удары по российским войскам, расположенным непосредственно у международной границы с Украиной на территории РФ. Однако Соединенные Штаты не изменили своих ограничений, которые запрещают Украине наносить удары по оперативным зонам или глубокому тылу России на ее территории.
По оценкам аналитиков ISW, ограниченное изменение политики администрации Байдена, которое позволило Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по некоторым российским военным целям на небольшом участке на территории РФ, уменьшило размер "наземного убежища" России максимум на 16 процентов.
"Запад сохраняет способность существенно подорвать российские операции, позволяя Украине использовать западное вооружение для нанесения ударов по оперативным тылам и глубоким тыловым зонам России на российской территории", - говорится в отчете ISW.
Удары западными вооружениями по территории РФ
С лета 2022 года, когда США и другие союзники начали передачу Украине западных вооружений для противостояния вторжению, Белый дом запретил ВСУ применять предоставленное оружие для ударов по территории РФ.
Однако после активизации ударов ракетами и бомбами по территории Харькова и Харьковской области в мае, когда РФ начала новое наступление через госграницу, Киев обратился к странам ЕС и США с просьбой разрешить наносить удары по объектам агрессора из западного оружия.
Белый дом официально разрешил ВСУ применять для ударов американское оружие, но исключительно в районе госграницы в Харьковской области. Однако администрация Байдена запретила использовать для ударов баллистические ракеты ATACMS.
На днях в ISW сообщалось, что западные страны ведут дискуссии о разрешении на атаки территории России без ограничений по направлениям или глубине российского тыла.
Также стало известно, что ранее Украина уже использовала оружие США для ударов по России.
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