Украина может наносить удары по РФ где угодно, а не только в районе Харькова, - Politico

США разрешили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только по тем, которые находятся в районе Харькова.

Об этом сообщили два американских чиновника на условиях анонимности, передает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Тонкое изменение в обращении оружием, как настаивают официальные лица, не является изменением политики. Ослабление ограничений произошло всего через несколько недель после того, как США дали Киеву зеленый свет на нанесение ударов по территории России в ответ на нападение на Харьков. В то время американские чиновники подчеркивали, что политика ограничивалась Харьковской областью.

С тех пор ВСУ как минимум один раз использовали американское оружие для нанесения удара по России, уничтожив цели в Белгороде, и сумев сдержать российское наступление. Но украинские и другие европейские чиновники потребовали от США еще больше ослабить ограничения, позволив Украине наносить удары в любом месте на территории РФ.

Во вторник, 17 июня, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что соглашение с Украиной о стрельбе американским оружием по России распространяется на "любое место, где войска РФ пересекают границу с российской стороны на украинскую сторону, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию.

В последние дни Россия дала понять, что вскоре может двинутся на северо-восточный город Сумы, который также находится недалеко от границы РФ. Салливан отметил, что если это произойдет, эта политика будет применяться и там.

"Дело не в географии. Дело в здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территории, то имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые бьют по ней с другой стороны границы", - сказал Салливан.

Politico отмечает, что сейчас формулировки Салливана заметно отличаются от того, что говорили официальные лица США в мае, когда была подробно описана новая политика.

"Президент недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для целей противодействия огню в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, наносящим удары по ним или готовящимся нанести удар", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

Политика недопущения дальних ударов внутри России «не изменилась», подчеркнул чиновник.