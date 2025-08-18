Государство запустит бесплатный чекап здоровья. Кто и когда сможет получить услугу

Что известно о новой государственной программе

"Мы запланировали плановый чекап с 2026 года. Он будет предусматривать базовые параметры с прохождением раз в год", - рассказала Свириденко.

Она уточнила, что каждый человек сможет бесплатно пройти обследование раз в год.

"Нам важно, чтобы мы этот проект запустили", - подчеркнула премьер-министр.

Глава правительства объяснила, что в здравоохранении важны системность и проведение диагностики, которые позволят выявлять проблемы со здоровьем.

Что еще меняет правительство Украины

Правительство планирует также увеличить заработную плату для врачей до 35 тысяч гривен в месяц.

"Мы повысим оплату медиков. Базовая зарплата врачей... должна быть не ниже 35 тысяч гривен", - заявила Свириденко.

Тем временем для врачей, которые после обучения будут работать в прифронтовых регионах или в сельской местности, правительством была увеличена разовая финансовая помощь.

На сегодня она составляет 200 тысяч гривен.

Кроме того, такие врачи смогут получить служебное жилье.