RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Государство запустит бесплатный чекап здоровья. Кто и когда сможет получить услугу

Для некоторых украинцев планируют запустить бесплатный чекап здоровья (фото: pon.org.ua)
Автор: Дмитрий Сидоров

С начала 2026 года правительство Украины планирует запустить для граждан в возрасте от 40 лет программу бесплатной проверки (диагностики) состояния здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Юлии Свириденко во время презентации Программы деятельности правительства.

Что известно о новой государственной программе

"Мы запланировали плановый чекап с 2026 года. Он будет предусматривать базовые параметры с прохождением раз в год", - рассказала Свириденко.

Она уточнила, что каждый человек сможет бесплатно пройти обследование раз в год.

"Нам важно, чтобы мы этот проект запустили", - подчеркнула премьер-министр.

Глава правительства объяснила, что в здравоохранении важны системность и проведение диагностики, которые позволят выявлять проблемы со здоровьем.

Что еще меняет правительство Украины

Правительство планирует также увеличить заработную плату для врачей до 35 тысяч гривен в месяц.

"Мы повысим оплату медиков. Базовая зарплата врачей... должна быть не ниже 35 тысяч гривен", - заявила Свириденко.

Тем временем для врачей, которые после обучения будут работать в прифронтовых регионах или в сельской местности, правительством была увеличена разовая финансовая помощь.

На сегодня она составляет 200 тысяч гривен.

Кроме того, такие врачи смогут получить служебное жилье.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, кто из врачей и других медицинских работников в Украине может претендовать на служебное жилье на время работы и как именно принять участие в государственной программе поддержки.

Кроме того, мы рассказывали, как медики на фронте спасают раненых прямо под обстрелами.

Читайте также, что не так с "доказательными" врачами из социальных сетей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныЮлия СвириденкоМедицинская помощьмедосмотрВрачи