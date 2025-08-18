Держава запустить безкоштовний чекап здоров'я. Хто й коли зможе отримати послугу

Що відомо про нову державну програму

"Ми запланували плановий чекап з 2026 року. Він буде передбачати базові параметри з проходженням раз на рік", - розповіла Свириденко.

Вона уточнила, що кожна людина зможе безоплатно пройти обстеження раз на рік.

"Нам важливо, щоб ми цей проект запустили", - наголосила прем'єр-міністр.

Голова уряду пояснила, що в охороні здоров'я важливі системність та проведення діагностики, які дозволять виявляти проблеми зі здоров'ям.

Що ще змінює уряд України

Уряд планує також збільшити заробітну плату для лікарів до 35 тисяч гривень на місяць.

"Ми підвищимо оплату медиків. Базова зарплата лікарів… має бути не нижче 35 тисяч гривень", - заявила Свириденко.

Тим часом для лікарів, які після навчання будуть працювати у прифронтових регіонах або у сільській місцевості, урядом була збільшена разова фінансова допомога.

На сьогодні вона становить 200 тисяч гривень.

Крім того, такі лікарі зможуть отримати службове житло.