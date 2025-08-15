ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Семейным врачам в Украине повысят зарплаты: сколько получат с 2026 года

Пятница 15 августа 2025 13:10
UA EN RU
Семейным врачам в Украине повысят зарплаты: сколько получат с 2026 года Фото: В Украине поднимут зарплаты семейных врачей (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство здравоохранения готовится к перерасчету базовых заработных плат врачей с начала следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

По словам министра, с 1 января 2026 года при наличии 1800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая зарплата должна составлять 35 тысяч гривен. Для этого будет пересмотрена капитационная ставка.

"Мы допустили эту программу, условно месяц на раскачку, коммуникацию и объяснения. Сентябрь-октябрь будем смотреть, насколько она популярна", - отметил Ляшко.

Он также отметил нехватку медицинских кадров, особенно в сельской местности и на прифронтовых территориях. Для привлечения специалистов государство будет предоставлять так называемые "подъемные средства" и служебное жилье.

Кроме того, в 2025 году впервые заложено 100 млн гривен на приобретение жилья для медиков. Получить его смогут те, кто соответствует критериям, определенным постановлением Кабмина. Учреждение здравоохранения будет передавать данные о потребности в жилье через областную администрацию в Минздрав, который будет финансировать покупку в соответствии с установленной методикой.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин повысил оплату труда участников общественно полезных работ на прифронтовых территориях до 16 тысяч гривен, чтобы привлечь больше людей к восстановлению инфраструктуры и поддержке громад во время военного положения.

Также мы рассказывали, что Кабмин установил минимальную зарплату для специалистов по сопровождению ветеранов на уровне 25 тысяч гривен, а также предусмотрел надбавки до 50% оклада за сложность и особые условия труда, чтобы усилить поддержку защитников и их семей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Врачи
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия