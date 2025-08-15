Семейным врачам в Украине повысят зарплаты: сколько получат с 2026 года

Министерство здравоохранения готовится к перерасчету базовых заработных плат врачей с начала следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

По словам министра, с 1 января 2026 года при наличии 1800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая зарплата должна составлять 35 тысяч гривен. Для этого будет пересмотрена капитационная ставка.

"Мы допустили эту программу, условно месяц на раскачку, коммуникацию и объяснения. Сентябрь-октябрь будем смотреть, насколько она популярна", - отметил Ляшко.

Он также отметил нехватку медицинских кадров, особенно в сельской местности и на прифронтовых территориях. Для привлечения специалистов государство будет предоставлять так называемые "подъемные средства" и служебное жилье.

Кроме того, в 2025 году впервые заложено 100 млн гривен на приобретение жилья для медиков. Получить его смогут те, кто соответствует критериям, определенным постановлением Кабмина. Учреждение здравоохранения будет передавать данные о потребности в жилье через областную администрацию в Минздрав, который будет финансировать покупку в соответствии с установленной методикой.