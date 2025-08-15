Семейным врачам в Украине повысят зарплаты: сколько получат с 2026 года
Министерство здравоохранения готовится к перерасчету базовых заработных плат врачей с начала следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.
По словам министра, с 1 января 2026 года при наличии 1800 деклараций с семейным врачом минимальная базовая зарплата должна составлять 35 тысяч гривен. Для этого будет пересмотрена капитационная ставка.
"Мы допустили эту программу, условно месяц на раскачку, коммуникацию и объяснения. Сентябрь-октябрь будем смотреть, насколько она популярна", - отметил Ляшко.
Он также отметил нехватку медицинских кадров, особенно в сельской местности и на прифронтовых территориях. Для привлечения специалистов государство будет предоставлять так называемые "подъемные средства" и служебное жилье.
Кроме того, в 2025 году впервые заложено 100 млн гривен на приобретение жилья для медиков. Получить его смогут те, кто соответствует критериям, определенным постановлением Кабмина. Учреждение здравоохранения будет передавать данные о потребности в жилье через областную администрацию в Минздрав, который будет финансировать покупку в соответствии с установленной методикой.
Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин повысил оплату труда участников общественно полезных работ на прифронтовых территориях до 16 тысяч гривен, чтобы привлечь больше людей к восстановлению инфраструктуры и поддержке громад во время военного положения.
Также мы рассказывали, что Кабмин установил минимальную зарплату для специалистов по сопровождению ветеранов на уровне 25 тысяч гривен, а также предусмотрел надбавки до 50% оклада за сложность и особые условия труда, чтобы усилить поддержку защитников и их семей.