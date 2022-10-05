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Ядерный потенциал России может быть таким же мифом, как и их армия, - Кевлюк

Фото: российский ядерный потенциал может быть таким же мифом, как и их армия (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

Россия долгое время находилась в кризисе, а содержание ядерного оружия требует больших средств, обновления, периодического испытания. Поэтому есть подозрения, что российский ядерный потенциал - такой же миф, как и их вооруженные силы.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк.

Эксперт напомнил о соглашении, заключенном в начале 90-х годов между Россией и США. Тогда РФ обязалась демонтировать значительную часть своего ядерного потенциала, а США - выкупить обедненный вооруженный уран для того, чтобы в дальнейшем превратить его в топливные стержни для атомных электростанций.

"Остались ли вообще в Российской Федерации исправны и готовы ли к применению ядерные боеприпасы? Есть такое мнение, что все более или менее боеспособное было выкуплено, приведено в безопасное состояние и используется для генерации электроэнергии", - отметил он.

Также, по словам Кевлюка, содержание ядерного оружия требует больших средств. Однако, например, российская ракета "Сатана", изготовленная в Днепре, с 2012 года остается без профессионального качественного обслуживания.

"Не факт, что они вообще куда-нибудь полетят. Есть подозрения, что российский ядерный потенциал – такой же миф, как и их вооруженные силы. То есть вопросов гораздо больше, чем на сегодняшний день есть ответов", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он рассказал, что после развала СССР, России удалось реализовать всего несколько военных ядерных проектов - "Тополь", "Ярс" и подводные "Синева" и "Булава".

"Все остальное - красивые презентации, много разговоров и пиара, но никто не увидел реального образца, который может что-то показать на поле боя", - добавил Кевлюк.

Напомним, США и Запад усилили разведывательные действия из-за постоянных угроз ядерного удара со стороны Кремля. На данный момент в Белом доме не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия.

Однако, по данным западных СМИ, россияне могут провести ядерные испытания на границах с Украиной. Тем самым Москва хочет продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения.

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