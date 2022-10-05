Ядерний потенціал Росії може бути таким же міфом, як і їхня армія, - Кевлюк

Експерт нагадав про угоду, укладену на початку 90-х років між Росією та США. Тоді РФ зобов'язалася демонтувати значну частину свого ядерного потенціалу, а США - викупити збіднений збройний уран для того, щоб перетворити його на паливні стрижні для атомних електростанцій.

"Чи залишилися взагалі в Російській Федерації справні і чи готові до застосування ядерні боєприпаси? Є така думка, що все більш менш боєздатне було викуплено, приведено в безпечний стан і використовується для генерації електроенергії", - зазначив він.

Також, за словами Кевлюка, утримання ядерної зброї потребує великих коштів. Однак, наприклад, російська ракета "Сатана", виготовлена у Дніпрі, з 2012 року залишається без професійного якісного обслуговування.

"Не факт, що вони взагалі кудись полетять. Є підозри, що російський ядерний потенціал - такий самий міф, як і їхні збройні сили. Тобто питань набагато більше, ніж на сьогоднішній день є відповідей", - наголосив експерт.

Крім того, він розповів, що після розвалу СРСР Росії вдалося реалізувати всього кілька військових ядерних проектів - "Тополь", "Ярс" і підводні "Синева" і "Булава".

"Все інше – красиві презентації, багато розмов та піару, але ніхто не побачив реального зразка, який може щось показати на полі бою", - додав Кевлюк.