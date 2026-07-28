Ядерный бункер Ирана: почему даже самые мощные бомбы США могут быть бессильны

Природная крепость

Гора Пикакс, известная в Иране как Кух-е Коланг Газ Ла, расположена в 220 километрах к югу от Тегерана. Она имеет высоту почти 1610 метров над уровнем моря и сформировалась миллионы лет назад в результате смещения тектонических плит.

Главная защитная особенность массива заключается в его геологической структуре:

известняковые отложения горы пронизаны андезитом - чрезвычайно твердой вулканической породой;

андезит способен выдерживать давление от 145 до 296 мегапаскалов (свыше 1400-2900 атмосфер);

по структуре порода подобна материалам вулкана Сент-Геленс в США.

По оценкам Института науки и международной безопасности (ISIS), подземный комплекс расположен на глубине не менее 100 метров под поверхностью горы .

Гора Пикас, известная как Кух-е Коланг Газ Ла, входит в состав иранского горного хребта Загрос (источник: Flickr)

Ограничение американского оружия

Угрозы применения мощнейших американских противобункерных бомб GBU-57 вызывают рациональные сомнения у военных аналитиков.

По имеющимся данным, боеприпасы весом более 12 тонн способны пробивать всего около 7,9 метра породы средней крепости.

Это делает их неэффективными против центрифуг для обогащения урана, если они расположены на заявленной глубине под андезитовым щитом.

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Амбиции Ирана

Строительные работы под горой Пикакс начались ориентировочно в 2020 году. Объект рассматривают как замену комплекса сбора центрифуг в Натанге, который получил повреждения в результате диверсии.

Старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Фарзин Надими отмечает , что из соображений безопасности Тегеран стремится концентрировать будущее обогащение урана и вооруженные разработки в единственном максимально защищенном месте. По его мнению, гора Пикакс является логичным кандидатом на эту роль.

В то же время в ISIS подчеркивают, что точные сроки ввода комплекса в эксплуатацию остаются неизвестными.

Аналитики подвергают сомнению целесообразность потенциальных авиаударов по "практически неприступной горе", где полноценный ядерный объект может еще не функционировать.