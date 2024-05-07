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Ядерные учения. Беларусь выведет на полигоны ракетные комплексы "Искандер-М" и "Полонез-М"

Беларусь, Вторник 07 мая 2024 17:18
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Ядерные учения. Беларусь выведет на полигоны ракетные комплексы "Искандер-М" и "Полонез-М" Архивное фото: Беларусь проводит проверку носителей ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Армия Беларуси во время внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия выведет на полигоны комплексы "Искандер-М" и "Полонез-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Гаюн".

Отмечается, что к проверке привлекают эскадрилью штурмовиков Су-25 116-й штурмовой авиационной базы и 587-й отдельный ракетный дивизион 465-й ракетной бригады, вооруженный ОТРК "Искандер-М".

В учениях также примет участие подразделение 336-й реактивной артиллерийской бригады, вооруженное ракетными комплексами "Полонез-М".

На каких полигонах могут развернуть ракетные установки

Власти Беларуси заявили, что во время проверки будет "проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами". Среди прочего, будет отработан вопрос подачи спецбоеприпасов в воинские части, и их загрузки на пусковые установки.

"Гаюн" пишет, что сегодня по меньшей мере два штурмовика Су-25 совершили перелет с аэродрома "Лида" на аэродром "Мачулище". Также запланирован вывод подразделений, вооруженных комплексами "Искандер-М" и "Полонез-М", в позиционные районы. Вполне возможно, что для проведения проверки будут задействованы полигоны "Осиповичский" и "Неман".

Что это за оружие

"Полонез" - белорусская 301-мм реактивная система залпового огня. Система предназначена для высокоточного поражения открыто расположенной и скрытой живой силы, небронированной и бронированной военной техники, других объектов.

Дальность стрельбы изначально составляла до 200 км, в 2017 году благодаря использованию новых ракет она была увеличена до 300 км. Такое оружие Беларусь выводит на учения уже не впервые.

"Искандер" - семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. "Искандер-М" является баллистической ракетой, дальность стрельбы согласно упоминанию в разных источниках составляет до 500 км. В феврале диктатор Александр Лукашенко признал, что на вооружение поступило два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М".

Что предшествовало

Вчера Минобороны РФ сообщило, что по поручению диктатора Владимира Путина российская армия проведет обучение с тактическим ядерным оружием.

Сегодня же диктатор Александр Лукашенко решил повторить за Россией и тоже провести проверку средств-носителей тактического ядерного оружия.

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Александр Лукашенко Беларусь Ядерное оружие
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