Стягивают "Смерчи" и "Полонезы". В Беларуси проведут масштабные военные учения

Минобороны Беларуси планирует провести масштабные военные учения в конце сентября. Ожидается, что в них примут участие реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" и "Полонез", созданный на основе первого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

"В конце сентября ожидаются масштабные военные учения в Беларуси", - говорится в сообщении.

В мониторинговой группе уточняют, что еще в конце августа о них сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества МО РБ Валерий Ревенко.

По информации "Гаюн", в учениях будут задействованы подразделения:

6-й механизированной бригады;

11-й механизированной бригады (в том числе 841-я группа артиллерии и разведывательный батальон);

19-й механизированной бригады (в том числе 191-я группа артиллерии);

120-й механизированной бригады.

336-й реактивной артиллерийской бригады и др.

"В настоящее время проходит активная подготовка к предстоящим учениям. Проводятся смотры, на которых проверяются наличие и состояние снаряжения, вооружения и военной техники", - добавляют в "Гаюне".

При этом, подразделения 336-й реактивной артиллерийской бригады, на вооружении которой находятся РСЗО "Смерч" и "Полонез", уже начали перемещаться в район проведения учений.

Для справки

В-200 "Полонез" - белорусская 301-мм реактивная система залпового огня (РСЗО). Система предназначена для высокоточного поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной техники, других объектов. Дальность стрельбы изначально составляла до 200 км, в 2017 году за счет использования новых ракет была увеличена до 300 км.

Комплекс разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч" калибра 300 мм.

Напомним, на данный момент в Беларуси продолжаются совместные учения с Россией, которые были недавно продлены до 17 сентября, а еще ранее - до 11-го. Они уже длятся больше 70 недель.