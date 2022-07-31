Дерев'янченко у важкому бою здолав Конлі за очками
Український боксер Сергій Дерев'янченко непростою перемогою над американцем Джошуа Конлі перервав серію із трьох програних поєдинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.
37-річний українець здобув перемогу після трьох поразок поспіль – від Головкіна, Чарло та Адамеса. За оцінками суддів, боксер виграв 9 із десяти раундів.
Дерев'янченко повністю контролював ситуацію під час бою. А в останні три хвилини додав в активності й ледь не відправив Конлі в нокдаун. Американець таки втримався на ногах і дочекався гонгу.
Проте, шансів перемогти за очками він не мав. Усі три судді повністю віддали перевагу Дерев'янченку – 99:91, 99:91 та 98:92.
Тим часом Мейвезер і Макгрегор фактично домовилися про повторний бій у ваговій категорії до 70,3 кг. У реванші на кону стоятиме професіональний рекорд непереможного американського боксера.
До слова, чемпіонський пояс Мухаммеда Алі проданий на аукціоні за понад 6 млн доларів.
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