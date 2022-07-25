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Чемпіонський пояс Мухаммеда Алі пішов з молотка за 6 мільйонів доларів

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Техас, Понеділок 25 липня 2022 11:55
Чемпіонський пояс Мухаммеда Алі пішов з молотка за 6 мільйонів доларів Фото: Мухаммед Алі помер у 2016 році (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Низка особистих речей легенди світового боксу Мухаммеда Алі, зокрема і здобутий у 1974 році чемпіонський пояс, була продана на аукціоні в Техасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Пов'язані з найвідомішим боксером світу реліквії пішли з молотка Heritage Auctions у Далласі. Поповненням власної спортивної колекції похвалився бізнесмен і власник "Індіанополіс Колтс" Джим Ісрей.

Він забрав головний лот торгів – чемпіонський пояс Алі. Американець завоював його в 1974 році у легендарному поєдинку в Кіншасі, що отримав назву "Гуркіт у джунглях", проти співвітчизника Джорджа Формана. Пояс продали за 6,18 млн доларів.

Окрім того, на аукціоні продали ще кілька особистих речей Алі. Зокрема, колекціонери змагалися за мантію, у якій боксер вийшов на "Бій століття" проти Джо Фрейзера.

Хто такий Мухаммед Алі

Американський боксер-професіонал, який виступав у важкій вазі в 1960-1981 рр. Олімпійський чемпіон-1960 та абсолютний чемпіон світу у важкій вазі (1964-1966, 1974-1978 рр.).

Після народження отримав ім'я Кассіус Клей, але відмовився від нього після вступу до руху "Нація ісламу" в 1964-му. На піку кар'єри не захотів вступати до лав Армії США, був позбавлений усіх титулів і отримав бан на понад 3 роки.

Після повернення у ринг Алі відновив чемпіонський статус після боїв із Фрейзером і Форманом. У лютому 1978-го американець програв поєдинок Леону Спінксу та втратив пояс чемпіона.

У 1984 році лікарі діагностували в Алі хворобу Паркінсона. Попри погіршення стану здоров'я, колишній боксер займався благодійністю і рекламною діяльністю фактично до смерті в 2016-му. Похований у рідному штаті Кентуккі.

До слова, британський боксер Джошуа назвав Алі одним із кумирів в історії спорту.

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Мухаммед Али Бокс
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