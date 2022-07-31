ua ru
Вс, 31 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Деревянченко в тяжелом бою одолел Конли по очкам

Новина українською →
Нью-Йорк, Воскресенье 31 июля 2022 11:19
Деревянченко в тяжелом бою одолел Конли по очкам Фото: Сергей Деревянченко на взвешивании перед боем (boxingscene.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Сергей Деревянченко непростой победой над американцем Джошуа Конли прервал серию из трех проигранных поединков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

37-летний украинец одержал победу после трех поражений подряд – от Головкина, Чарло и Адамеса. По оценкам судей, боксер выиграл 9 из десяти раундов.

Деревянченко полностью контролировал ситуацию во время боя. А в последние три минуты прибавил в активности и едва не отправил Конли в нокдаун. Американец удержался на ногах и дождался гонга.

Однако шансов победить по очкам у него не было. Все три судьи полностью отдали предпочтение Деревянченко – 99:91, 99:91 и 98:92.

Тем временем Мейвезер и Макгрегор фактически договорились о повторном бое в весовой категории до 70,3 кг. В реванше на кону будет стоять профессиональный рекорд непобежденного американского боксера.

К слову, чемпионский пояс Мухаммеда Али продан на аукционе более чем за 6 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс
NEWS
Антибиотики по рецепту, тарифы, учеба и курс доллара: как Украина будет жить в августе
Антибиотики по рецепту, тарифы, учеба и курс доллара: как Украина будет жить в августе
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника