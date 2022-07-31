Деревянченко в тяжелом бою одолел Конли по очкам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene .

37-летний украинец одержал победу после трех поражений подряд – от Головкина, Чарло и Адамеса. По оценкам судей, боксер выиграл 9 из десяти раундов.

Деревянченко полностью контролировал ситуацию во время боя. А в последние три минуты прибавил в активности и едва не отправил Конли в нокдаун. Американец удержался на ногах и дождался гонга.

Однако шансов победить по очкам у него не было. Все три судьи полностью отдали предпочтение Деревянченко – 99:91, 99:91 и 98:92.

Тем временем Мейвезер и Макгрегор фактически договорились о повторном бое в весовой категории до 70,3 кг. В реванше на кону будет стоять профессиональный рекорд непобежденного американского боксера.