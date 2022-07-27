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Реванш Мейвезер – Макгрегор набув реальних обрисів, – ЗМІ

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Середа 27 липня 2022 12:00
Реванш Мейвезер – Макгрегор набув реальних обрисів, – ЗМІ Фото: Флойд Мейвезер проти Конора Макгрегора (twitter.com/MayweatherPromo)
Автор: Антон Федорців

На фінішній прямій опинилися перемовини про бій-реванш між екс-чемпіоном світу з боксу Флойдом Мейвезером і колишнім володаром поясів UFC Конором Макгрегором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Спортивні легенди фактично домовилися про повторний бій. У поєдинку на кону стоятиме професіональний рекорд непереможного американського боксера.

"Конор погодиться на бій лише тоді, коли Флойд поставить на кін свій професіональний рекорд. Майбутній поєдинок буде офіційним, а не виставковим. Він відбудеться у ваговій категорії до 70,3 кг", – заявило поінформоване джерело.

Мейвезер зібрався востаннє в кар'єрі вийти в ринг. Американець переконаний, що невдовзі в боксі настане ера Джервонти Девіса, тож прагне організувати найкасовіший вечір в історії спорту.

Особисті умови контракту на бій Макгрегор і Мейвезер нібито повністю погодили. Останньою спірною темою переговорів залишається кількість раундів. Менеджери ірландського бійця прагнуть 10-раундовою поєдинку.

У серпні 2017-го Мейвезер і Макгрегор билися за правилами боксу в напівсередній вазі. На кону стояв спеціальний пояс WBC Money Bell. Перемогу здобув американський боксер. Бій завершився у 10-му раунді технічним нокаутом.

До слова, чемпіонський пояс Мухаммеда Алі проданий на аукціоні за понад 6 млн доларів.

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Флойд Майвезер Бокс Конор Макгрегор
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